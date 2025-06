¡Ya es una realidad! BTS anuncia el FESTA 2025 a días de su regreso, ¿cuándo salen del ejército?

Tras casi tres años de ausencia, BTS está a nada de volver, la boyband K-Pop es todo un fenómeno a nivel mundial. De acuerdo con medios coreanos, su regreso es uno de los más esperados y podría tener un gran impacto en la industria musical, además, este 2025 cumplen 12 años de carrera.

Lo que comenzó como un proyecto musical detrás de una pequeña empresa, se convirtió en un hito histórico en Corea del Sur. BTS marcó un antes y un después en el K-Pop y se espera que en los próximos meses retomen sus actividades grupales para reunirse nuevamente con sus fans.

BTS dejó preparados varios contenidos y cada uno de los siete integrantes realizó lanzamientos y promociones en solitario, el grupo estrenó un álbum por última vez en 2022, lo que fue un compilado de todos sus discos y sencillos nuevos como "Run". Además, dejaron pendiente una gira mundial suspendida por la pandemia del Covid-19, la cual fue reemplazada por una serie de conciertos que culminaron con "BTS Yet to come".

Además, del FESTA 2025, Jin y J-Hope aún tienen planeadas varias actividades en solitario, pero se espera que el próximo 13 de junio haya una gran sorpresa para el ARMY, ya que estarán casi completos para su aniversario.

BTS: La fecha exacta en la que salen del servicio militar

El FESTA 2025 se celebrará el 13 de junio, fecha en la que BTS realizó su debut en el K-Pop, Jin y J-Hope participarán en las actividades y sorpresas para sus fans, aunque se desconoce que otros lanzamientos habrá con el paso de los días. Además, el rapero culminará su gira mundial el mismo día de su aniversario.

Las fans creen que la boyband realizará una gran sorpresa, pues para ese día seis de ellos se reunirán finalmente. El 10 de junio, RM y V saldrán del ejército, un día después lo harán Jimin y Jungkook, por lo que es probable que están listos para aparecer el 13 de junio durante el FESTA o en el concierto de J-Hope.

Back in our universe once moreuD83EuDE90



2025 BTS FESTA Merch.

Concept Film



ONLINE

uD83DuDCC5 ?? ??: 2025. 06. 04. 6PM(KST)

? ?? ??: 2025. 06. 05. 6PM(KST)

uD83DuDCCD @weverseshop



OFFLINE

uD83DuDCC5 ?? ??. : 2025. 06. 13. - 06. 14.

uD83DuDCCD ?? ?? : ??? ?2??? Hall 9#BTS #?????… pic.twitter.com/8PJafuP7hx — HYBE MERCH (@HYBE_MERCH) June 2, 2025

Suga será el último miembro en salir del servicio, pues será dado de baja el 21 de junio, ya que sus actividades como servidor público extendieron más su deber como ciudadano coreano. Faltan tan solo 8 días para que el ARMY comience a reunirse con BTS tras una larga espera, aunque no se ha confirmado si tienen planes inmediatos para volver a los escenarios, ya que podría extender hasta el 2026.