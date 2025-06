Tiktoker de Estados Unidos revela que está aprendiendo español con los videos de Adrián Marcelo: "Tiene acento regio" | VIDEO

Adrián Marcelo se volvió tendencia en Tiktok gracias a un creador de contenido de Estados Unidos, quien confesó que está aprendiendo a hablar español con los videos del regiomontano y que algo que le gusta mucho es que él mejor que nadie sabe cómo usar la jerga en el lenguaje y esto facilita el aprendizaje a un no hablante nativo.

Se trata de Real King Iyyy, un tiktoker con más de 200 mil seguidores en la plataforma de videos china; allí el joven detalló que conoció al youtuber mexicano y desde entonces no puede dejar de ver sus videos todos los días para mejorar sus habilidades en el español.

"Por el solo hecho que él usa demasiadas jergas, es realmente loco", además afirmó que si alguien se pregunta cómo es que ha podido mejorar tanto al hablar este idioma, es gracias a Adrián Marcelo. Después puso como ejemplo una de las frases que recién escuchó del regio y desató la burla en todo el Internet.

"Dijo: 'Vamos a ver de qué cul* salen más pedos' y para las personas que no hablen español, esa frase significa literalmente de qué trasero salen más pedos. Es una manera coloquial de decir quién es mejor, pero qué chistoso", mencionó.

Durante su video hablando su inglés nativo y el español para dirigirse a los mexicanos, quienes conocen de sobra el idioma y a Adrián Marcelo, aprovechó para decir que en sus años estudiando español nunca había escuchado la frase del youtuber, por lo que, "me sacó de pedo", dijo como si de un nativo se tratara.

Asimismo, le preguntó a los mexicanos que lo ven si realmente esta frase es muy usada o si, por el contrario, el influencer se la inventó. Antes de terminar su clip viral dijo: "La voy a usar de todas maneras porque me dio un chingo de risa, pero necesito que me digan".

Finalmente, invitó a todos los extranjeros que no hablan español, pero que lo están aprendiendo, que comiencen a ver los videos de Adrián Marcelo, pues con él aprenderán como nunca. Lo anterior, encendió el debate en redes sociales, pues si bien es cierto que el influencer tiene muchos fans, desde su participación en La Casa de los Famosos México 2, se ha convertido en un personaje polémico y funado.

"Te recomiendo ver a Karina Torres para aprender más slang", "hasta acento regio está adquiriendo jajaja", "Adrián Marcelo es un villano en México, no aprendas nada de él", "eso explica tu acento", "no, Iván, ese wey no es el ejemplo que necesitas" y "Adrián Marcelo da clases sin querer", se lee en los comentarios.