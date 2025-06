Thom Yorke rompe el silencio sobre el conflicto en Gaza, tras ser criticado por sus fans

Luego de ser duramente criticado por sus fans, debido al silencio que había mantenido en torno al conflicto armado entre Israel y Palestina, el líder de Radiohead, Thom Yorke expresó su punto de vista respecto al tema. Mediante una extensa publicación en su cuenta de Instagram, el músico británico criticó duramente al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu e hizo un llamado a la comunidad internacional a ejercer presión para que sea detenido.

Asimismo, acusó a esa administración de esconderse detrás de un pueblo aterrorizado y afligido, al que asegura, ha utilizado para desviar cualquier crítica, valiéndose de ese miedo y aflicción para promover su agenda "ultranacionalista" con terribles consecuencias, como ocurre con el horrible bloqueo de la ayuda a Gaza.

En octubre 2024, durante un concierto en Melbourne, Australia, un hombre realizó una manifestación en favor de Palestina. Entre la multitud, el manifestante externó a Yorke las consecuencias de los ataques de Israel en Gaza y las consecuencias fatales para la población, especialmente la muerte de niños a causa de la guerra.

En los videos captados por los asistentes se puede ver al músico escuchando las expresiones de protesta, en un momento se quita la guitarra y sale del escenario, lo que ocasionó abucheos por parte del público. Minutos después regresa para cantar Karma Police, uno de los temas más exitosos de Radiohead. En su publicación de Instagram, justificó la acción y explicó por qué no se había pronunciado sobre el tema.

"Un tipo gritándome desde la oscuridad el año pasado cuando estaba con una guitarra para cantar la última canción solo ante 9,000 personas en Melbourne, no parecía realmente el mejor momento para hablar de la catástrofe humanitaria que se estaba desarrollando en Gaza. Después me quedé en estado de shock por el hecho de que mi supuesto silencio se tomara de alguna manera como complicidad, y me esforcé por encontrar una forma adecuada de responder a esto y de continuar con el resto de los conciertos de la gira.