Ni cremas ni inyecciones, Sebastián Ligarde revela que el secreto para mantenerse joven es la orinoterapia

Sebastián Ligarde destaca como una de las principales figuras de la televisión y es recordado por su participación en telenovelas como "Quinceañera" y "Primer amor"; sin embargo, se alejó de los reflectores en México durante 20 años por lo que su apariencia no deja de sorprender a sus fanáticos por lucir más joven. Ante esto, el actor reveló que su secreto de belleza está en la orinoterapia, por lo que hace más de 40 años no usa ningún tipo de tratamiento estético o crema.

Gracias a su talento y atractivo físico, Sebastián Ligarde, de 72 años de edad, disfrutó de gran fama en la pantalla chica con papeles como galán y villano en proyectos como “María, la del barrio”, “Salomé”, “Prisionera de amor”, “Quinceañera”, “Tú y yo” y “Pecados ajenos”. Aunque se alejó de la industria en México al considerar que su trabajo no era valorado, motivo por el que se mudo a Perú en donde encontró el reconocimiento que tanto anhelaba.

A sus 72 años de edad Sebastián Ligarde sigue recibiendo halagos de sus fans en redes sociales, por lo que no dudó en revelar que su secreto para mantenerse está en la orinoterpia. El actor destacó que desde hace más de 40 años no usa ninguna crema y tampoco se ha sometido a ningún tratamiento estético, ya que encuentra los beneficios que necesita en su propia orina para mantenerse joven.

En entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, Ligarde explicó que comenzó a usar la orinoterapia en los 80 por recomendación de otra actriz que le regaló un libro en el que señala cómo obtener los beneficios de manera correcta: "Me enteró que, la mitad de nuestra orina es urea, el único compuesto comprobado científicamente como humectante”.

"En mi rostro no hay ninguna cirugía, no hay bótox, no hay nada. No me pongo crema hace 20 años, ni la más cara ni la más barata”, dijo el actor al destacar los beneficios de la orinoterapia, sobre la que añadió: “No huele, los primeros cinco minutos, puede que te llegue un pequeño olor, pero no pasa nada. No se lava la cara después porque la urea tiene que trabajar todo el día".