Miriam Margolyes, actriz de Harry Potter, revela que le queda poco tiempo de vida por una grave enfermedad

Noticia triste para los fans de Harry Potter, la actriz Miriam Margolyes, reconocida mundialmente por su papel como la profesora Pomona Sprout, ha hablado abiertamente sobre su estado de salud y su percepción del tiempo que le queda de vida, pues asegura que le queda poco.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, ha participado en producciones memorables pero sin duda alguna, su entrañable participación en el universo de J.K. Rowling quedará en los corazones de los fans para siempre. Pero sus deseos de seguir actuando se han visto afectados debido a que padece múltiples problemas de salud.

En 2023, se sometió a una cirugía para reemplazar una válvula aórtica, la cual fue sustituida por una de origen bovino, evitando así una operación a corazón abierto. Además, Margolyes padece estenosis espinal, una condición degenerativa que afecta la columna vertebral y que ha reducido significativamente su movilidad. En consecuencia, ahora depende de bastones, un andador y un scooter eléctrico.

A esto se suma una artritis severa e incontinencia, lo que ha afectado su día a día y sus oportunidades laborales. La actriz ha manifestado su deseo de seguir actuando, aunque reconoce que su condición limita los papeles que puede interpretar. A pesar de las dificultades físicas, Miriam Margolyes continúa siendo una figura entrañable del cine y la televisión.

A sus 84 años, la actriz británica ha enfrentado una serie de complicaciones médicas que han limitado su movilidad y calidad de vida, aunque no su sentido del humor ni su pasión por la actuación. En una reciente entrevista con The Times, Margolyes fue muy directa al reflexionar sobre su futuro:

“Cuando sabes que no te queda mucho tiempo de vida, y probablemente muera en los próximos cinco o seis años, si no antes, me resisto a dejar atrás la actuación. Es una alegría enorme”.