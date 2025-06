Mamá de Gala Montes es nombrada reina para marcha del Orgullo 2025 en CDMX

La mamá de Gala Montes, se suma a los eventos por el mes del Orgullo LGBT al ser nombrada reina para una de las marchas que se realizará en la Ciudad de México. Esto revivió la acusación que hizo la actriz al destaparse el conflicto entre ellas, pues aseguró que la había rechazado al saber que es bisexual y la señaló de ser homofóbica, algo que Crista negó y dijo sentirse orgullosa de que sus hijas sean parte de la comunidad LGBT.

A pasado casi un año desde que se destapó el conflicto que sostiene Gala Montes con su mamá. En aquel momento Crista acusó a su hija de haberla despedido como su mánager sin pagarle luego de haber manejado su carrera desde que era niña, al respecto la actriz aseguró que su mamá se habría aprovechado de las ganancias por su trabajo. A esto, la también cantante señaló a su madre de ser homofobia y de haberla rechazado cuando supo que es bisexual.

Crista Montes anunció a través de redes sociales que fue nombrada reina de la comunidad bisexual 2025 para la marcha del Orgullo que se realizará en la alcaldía Miguel Hidalgo el próximo sábado 14 de junio. La mamá de Beba y Gala Montes se dijo agradecida por la oportunidad y negó las acusaciones sobre homofobia realizadas por sus hijas, de quienes dijo sentirse orgullosa por ser parte de la comunidad LGBT.

“Estoy bien orgullosa de que me invitaran como reina de la comunidad LGBT (…) Lo que digan ellas no es mi responsabilidad, por eso acepté la invitación para corresponder y de alguna forma, no tanto para callar bocas, sino porque mis hijas pertenecen a la comunidad y de alguna manera apoyar el movimiento (…) Mi cariño, mi amor por ella no se modifica porque ellas sean lesbianas ni bisexuales, ese es el ejemplo que quiero dar a todos los papás de que no se modifica el cariño que un padre tiene por los hijos”, dijo Crista Montes en un encuentro con los medios retomada por la reportera Berenice Ortiz.

La actriz de “El Señor de los Cielos” compartió un video en su cuenta de Instagram en el que habla de los problemas que tenía con su mamá y por los que, finalmente, se distanciaron. Entre otras cosas, mencionó que algunos surgieron luego de hacerle saber que es bisexual ya que ella no lo habría aceptado y esto la llevaría a buscar otro lugar para vivir.

“Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera (…) o simplemente no quise seguir ahí, yo no quise estar con una persona que me hiciera la ley del hielo, que me manipulara, que me amenazara, que me hiciera llevarme mal con mi hermana, que fuera homofóbica”, dijo la actriz.