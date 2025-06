Lupita D'Alessio responde a las acusaciones de cantar enferma en el escenario: "Muy jalado de los pelos" | VIDEO

La icónica "Leona Dormida" de la música mexicana, Lupita D'Alessio rompió el silencio ante las especulaciones y rumores que circulan en redes sociales, particularmente en YouTube, sobre su estado de salud y la supuesta presión para continuar con su carrera artística. A través de una contundente declaración publicada en su cuenta de Instagram, la cantante desmintió categóricamente las afirmaciones, asegurando que se encuentra en plena capacidad para ofrecer sus conciertos.

Las declaraciones de la cantante surgen en un contexto donde, desde hace algún tiempo, sus seguidores y algunos medios han mostrado preocupación por su bienestar, especialmente tras ciertas apariciones públicas. Su hijo, Ernesto D'Alessio, también había salido en su defensa, lo que añade una capa más a la narrativa que ahora la propia Lupita busca aclarar. La especulación alcanzó un punto álgido con rumores sobre el uso de catéteres, oxígeno y la necesidad de cantar en silla de ruedas, lo que la artista abordó frente a sus fanáticos.

En su mensaje, D'Alessio fue enfática: "No traigo ningún catéter. Nadie puede salir a trabajar así. No uso oxígeno, cuando voy a la CDMX me llevo mi tanquecito, lo uso en el hotel un poco porque me voy tres días antes para aclimatarme a la altura, ya cuando estoy aquí no lo necesito".

Aseguró que no está mal de salud y puede trabajar con dignidad. Crédito @soyLupitaDAlessio

Lupita D'Alessio desmiente estar enferma

Sobre el rumor de que canta en silla de ruedas, Lupita D'Alessio fue clara: "No canto en silla de ruedas, no la uso. Sí me siento, luego me paro a cantar, gracias a Dios lo puedo hacer de pie." La cantante enfatizó su gratitud por poder presentarse de pie y con dignidad. "Todos los días le doy gracias a Dios porque estoy cantando, de pie, sana, estoy cantando dignamente, pero vocalmente no estoy mal."

Uno de los puntos más sensibles de su declaración fue la respuesta a quienes, según ella, desean verla "grave". La artista expresó: "la gente que me quiere ver grave, enferma, mal, que Dios tenga misericordia de ellos y nosotros." Un claro mensaje a sus detractores o a aquellos que difunden información sin sustento.

Finalmente, la cantante desmintió la idea de que es obligada a trabajar. "Nadie me obliga a trabajar, por favor, eso está muy jalado de los pelos. Soy una mujer hecha y derecha, yo decido, sé lo que hago y la responsabilidad cae en mí. Si yo no me sintiera bien, sería la primera en decir que no podemos seguir." Con esta afirmación, D'Alessio reivindica su autonomía.

En un segundo mensaje, la artista también compartió su gratitud por haber cantado en el Zócalo, un evento que consideró un "homenaje" para ella, lamentando que no todos estén de acuerdo. Asimismo, confirmó una noticia importante para sus seguidores:, pues es el último año que trabaja en los escenarios. Esta decisión, que ella misma tomó, refuerza su postura de control sobre su carrera y su vida, desmintiendo cualquier idea de obligación.

Con estas declaraciones, Lupita D'Alessio busca poner fin a las especulaciones y reafirmar su fortaleza y su decisión de finalizar su carrera musical en sus propios términos, de pie, sana, con la dignidad que la ha caracterizado a lo largo de décadas. El video, según la propia cantante, será el último que suba para abordar este tema.

Este es el video que subió Lupita D'Alessio: