La verdadera historia detrás de "Almohada" la canción más migajera de José José

José José es conocido en México y gran parte de Latinoamérica como "El Príncipe de la Canción"; sus éxitos están llenos de sentimientos como amor, desamor, nostalgia y sus canciones son muy populares porque están llenas de fuertes emociones, lo que hace que el público se identifique con ellas y las siga cantando.

Recientemente en redes sociales o mejor dicho en TikTok se ha abierto un debate sobre sus canciones, pero porque ahora se les asocia con letras migajeras. Para quienes no lo saben este término que se ha popularizado para describir letras que expresan la idea de mendigar amor, o dicho en otras palabras de conformarse con los restos del cariño de alguien más que no tiene el mínimo interés en uno, a eso se le ha dado el término migajero, y suelen ser composiciones que tienen letras melancólicas, dramáticas y con un tono de súplica emocional.

No es raro que las letras que interpretó José José caigan en la categoría migajeras, pues vaya que sus canciones tenían una súplica de amor, y aunque se ha abierto un debate en torno a cuál es su canción más migajera aquí te dejamos la triste historia detrás de su éxito "Almohada", la canción que a nuestro gusto es la más triste de José José.

La verdadera historia detrás de "Almohada" la canción más de José José

José José fue un icónico cantante mexicano que dejó una huella imborrable en la música latina. Su voz única y su interpretación apasionada lo convirtieron en una de las figuras más queridas de la balada romántica. En su repertorio está una canción muy triste: "Almohada" que narra la historia de un desamor que lo lleva a abrazar ese objeto tras la ausencia de su ser amado, y lo peor es que sí fue real esa historia, aquí te la contamos.

La obra original es de Adán Torres, compositor detrás de esta de "Almohada", quien contó que la historia de esta migajera canción se remonta a su primer amor, una joven llamada Marina quien se convirtió en su amor de juventud, pues él era estudiante de técnico automotriz cuando la conoció y se enamoraron perdidamente.

“Amor como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda”, dice la primera estrofa de la canción.

Torres recuerda que Marina acudió a visitarlo mientras era estudiante y luego de 15 días ella se fue dejando una profunda huella en el compositor, quien vivió una experiencia creativa llena de sentimiento, pues la ausencia de su amada lo llevó a componer la letra de la canción que se convertiría en un éxito mundial gracias a la voz de José José.

Adán Torres se despertó una mañana solo, después de que su pareja se había ido, y al momento de abrir los ojos estaba abrazando algo, sin saber inicialmente qué era, hasta que descubrió que era una almohada y no Marina. Este momento fue el catalizador que inspiró al compositor para escribir “Almohada”.

¿Qué dice "Almohada la canción de José José?

Amor como el nuestro no hay dos en la vida

Por más que se busque, por más que se esconda

Tú duermes conmigo toditas las noches

Te quedas callada sin ningún reproche

Por eso te quiero, por eso te adoro

Eres en mi vida todo mi tesoro

A veces regreso borracho de angustia

Te lleno de besos y caricias mustias

Pero estás dormida, no sientes caricias

Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo

Mas luego despierto

Tú no estás conmigo

Solo está mi almohada

A veces te miro callada y ausente

Y sufro en silencio como tanta gente

Quisiera gritarte que vuelvas conmigo

Que si aun estoy vivo solo es para amarte

Pero todo pasa y a los sufrimientos

Como a las palabras, se las lleva el viento

Por eso regreso borracho de angustia

Te lleno de besos y caricias mustias

Pero estás dormida, no sientes caricias

Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo

Mas luego despierto

Tú no estás conmigo

Solo está mi almohada