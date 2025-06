Karely Ruiz celebra los 4 meses de su hija Madisson y confiesa cómo le ha cambiado la vida: "Un reto muy difícil"

Karely Ruiz celebró con unas emotivas fotografías los cuatro meses de su hija Madisson, y también quiso compartir con sus seguidores cómo le ha cambiado la vida convertirse en madre. Además envió un contundente mensaje a las personas que la critican.

La pequeña Madisson es la primera hija de Karely Ruiz y Johnny Echeverría, la pareja dio la bienvenida a su bebé hace apenas cuatro meses y desde entonces, la creadora de contenido ha compartido en sus redes sociales cómo ha ido creciendo y también cómo ha vivido su maternidad, pues si bien, aclaró que ha sido algo muy hermoso para ella también ha sido muy difícil.

Karely ha sido muy transparente con sus seguidoras y a pesar de que ha mencionado que es más feliz desde la llegada de Madisson, también ha confesado que con ella han venido mucho retos, pero no solo eso, también escuchar las críticas que le hacen a su vida e incluso a su cuerpo han sido complicadas, pero ella simplemente ha decidido ignorar.

Con una foto en la que besa a su bebé cuando era más pequeña, Karely Ruiz celebra los cuatro meses de su pequeña, quien asegura le llegó a cambiar la vida. Expresó que el tiempo ha pasado muy rápido pero ha sido hermosa la etapa de ser mamá y aunque dijo ha tenido sus dificultades, aseguró que es lo más hermoso de la vida.

"Se cumplen 4 meses de tu llegada, no saben lo feliz que me hace ser mamá, Madisson llegó a hacerme la mujer más feliz del mundo, te amo mi princesa, siempre juntas. Crecen muy rápido y no saben lo hermoso que es esta etapa de ser mamá, es un reto muy difícil pero es lo más bonito de la vida".