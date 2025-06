Geraldine Bazán desmiente a Julián Gil y sostiene que Irina Beva intervino en su matrimonio con Gabriel Soto

Julián Gil desató una batalla de declaraciones tras asegurar que Marjorie de Souza fue la "tercera en discordia" en el matrimonio de Gabriel Soto con Geraldine Bazán hace ocho años. Sin embargo, la actriz lo desmintió sosteniendo que fue Irina Baeva fue con quien su entonces esposo y padre de sus hijas le fue infiel, motivo por el que puso fin a su relación y por lo que no dudó en exhibirlos a través de un video publicado en su cuenta de YouTube.

Durante su participación en el reality show "Secretos de parejas", Julián Gil habló por primera vez del fuerte pleito que sostiene con Marjorie de Souza desde hace ocho años por la custodia del hijo que tienen en común, Matías. Aunque también aseguró que la modelo venezolana estaría involucrada en el conflicto por el que los actores pusieron fin a su matrimonio en 2018 ya que fue vinculada sentimentalmente con Soto.

Ante el alboroto que generaron las palabras de Julián Gil, la actriz Geraldine Bazán no evitó ser cuestionada al respecto y calificó como "bajo" las declaraciones del actor; además, sostuvo que fue la modelo rusa Irina Baeva quien habría intervenido en su matrimonio con Gabriel Soto. Un tema sobre el que publicó un video en su canal de YouTube hace siete años, en el que también revelaría pruebas de la supuesta infidelidad de su entonces esposo.

“Yo siempre he hablado con la verdad y la verdad está en mi canal de YouTube desde hace siete años, quien tenga dudas que vaya a mi canal de YouTube y ahí están todas las respuestas (…) Que alguien te involucre en un tema que no es suyo me parece de lo más bajo”, dijo Bazán en un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”.