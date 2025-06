Esta es la lujosa casa de Daniel Bisogno que supuestamente se pelea su familia | VIDEO

El reconocido periodista de espectáculos Javier Ceriani encendió la polémica al revelar detalles sobre una supuesta casa secreta de Daniel Bisogno en el exclusivo fraccionamiento Cocoyoc, en Morelos, la cual estaría generando una disputa familiar tras el fallecimiento del conductor.

En sus recientes declaraciones, Ceriani describió la propiedad como una "casa espectacular" ubicada en uno de los fraccionamientos más lujosos de México, caracterizado por sus amplias residencias, canchas de tenis, gimnasios o alta seguridad. "Es donde Daniel tenía una de sus casas más queridas", afirmó el periodista, detallando que la zona cuenta además con parques y áreas recreativas.

Según Ceriani, esta casa es un punto clave en la herencia de Bisogno, ya que "herencia de Cristina, su ex mujer, su hija o la quiere pelear Alex Bisogno, el hermano". El periodista incluso mencionó la existencia de imágenes antiguas donde se veía a Daniel Bisogno en dicha propiedad.

Lo que más llamó la atención de Ceriani y sus fuentes, a quienes denomina "terratenientes", es el aparente abandono de la mansión desde la muerte del conductor. "Nos dicen los terratenientes que desde que murió Daniel, que no ha ido nadie a ver la casa, que no apareció ni Cristina ni Alex ni Pati Chapoy. La casa está abandonada, pero intacta", puntualizó Ceriani, sugiriendo una falta de interés o un conflicto subyacente que impide que los familiares se hagan presentes en la propiedad.

La revelación de Ceriani abre nuevas interrogantes sobre el patrimonio de Daniel Bisogno y las dinámicas familiares tras su partida. ¿Se trata realmente de una disputa por la herencia o hay otras razones detrás del aparente desinterés por la propiedad? La situación de la casa de Cocoyoc sin duda añade un capítulo más a la ya compleja narrativa en torno al legado del popular presentador.

Estas fueron las declaraciones de Ceriani en su más reciente programa en vivo:

"Este es el fraccionamiento Cocoyoc en Morelos, aquí con casas espectaculares, bonitas. Uno de los estados más poderosos de México, increíble y bello. Estas son las casas que valen mucha lana, miren qué casotas, con cancha de tenis, hay gimnasios, seguridad. Es donde Daniel tenía una de sus casas más queridas. Hay parques, áreas recreativas. Es uno de los más conocidos fraccionamientos. Esta es la casa de Daniel Bisogno, herencia de Cristina, su ex mujer, su hija o la quiere pelear Alex Bisogno, el hermano. Esta casa, hay imágenes del pasado donde se lo vi. Nos dicen los terratenientes que desde que murió Daniel, que no ha ido nadie a ver la casa, que no apareció ni Cristina ni Alex ni Pati Chapoy. La casa está abandonada, pero intacta"