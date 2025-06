Ernesto D'Alessio estalla al ser cuestionado sobre la salud de su mamá, Lupita D'Alessio: "No lastimen la imagen de una señora"

El pasado 10 de mayo Lupita D'Alessio consintió a todas las mamás de México con un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX y el show fue todavía más espectacular para el público porque marcó el regreso de la cantante a los escenarios tras ser hospitalizada durante el mes de marzo, un evento inesperado que la obligó a cancelar algunos de sus shows.

A casi un mes de su regreso a los escenarios, su hijo Ernesto D'Alessio fue cuestionado por la prensa sobre el futuro de su mamá, quien está por retirarse de los escenarios, además de cuáles son los deseos que ella misma tiene para el momento de su muerte; en medio de la conversación le preguntaron al también cantante cómo sigue de salud Lupita D'Alessio.

Fue entonces cuando una reportera le cuestionó sobre la salud de su madre, ya que supuestamente en el concierto que ofreció en el Zócalo, ella se detenía entre canciones para tomar oxígeno, sentarse y después continuar con el espectáculo. Lo anterior no sólo fue negado por Ernesto D'Alessio, sino que también estalló en contra de la mujer y pidió respeto para su madre.

Luego de afirmar que su mamá no necesita oxígeno para poder seguir cantando, Ernesto D'Alessio pidió no caer en noticias falsas ni en "mitotes", pues incluso este fin de semana ellos dos subieron al escenario juntos en Pachuca y la "leona dormida" demostró estar mejor que nunca. Además, dijo que estas ideas lastiman la imagen de su madre.

"Acabo de cantar con ella en Pachuca antier y está perfectamente bien, no le entren a esas cosas, no hagan eso; no lastimen la imagen de una señora que ha entregado su vida a la música. Es muy molesto, no lo hagan".

Por otro lado, aseguró que todavía faltan muchas fechas en lo que resta del año para que su madre siga deleitando a todos con su voz, por lo que no sabe cuál será el recinto en el que Lupita D'Alessio se suba por última vez al escenario. Lo que sí dejó en claro es que ella no quiere que se le realice ningún homenaje cuando trascienda.

"A ella no le gustan los homenajes, no le gustan esas cosas. Una petición que ella nos ha pedido a los tres; ella dice, 'cuando yo muera, yo no quiero que la carroza fúnebre y que vayan los artistas, y que me metan a Bellas Artes o aunque sea en el patio de mi casa', no quiere nada"