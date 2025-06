Erika Buenfil hizo una sesión de fotos con poca ropa, revela cuándo saldrá a la luz

Erika Buenfil ha sorprendido al revelar que realizó una sesión fotográfica con poca ropa, aunque hasta el momento las imágenes no han salido a la luz.

Durante su charla con los reporteros, la artista de 61 años mencionó que, además, recibió una jugosa oferta para aparecer en la portada de una revista para caballeros, pero no aceptó la propuesta.

Sobre el motivo por el que decidió posar de esta manera, Buenfil contó: “Ah, porque estábamos jugando, por estar jugando, sí, por estar jugando”. Asimismo, aclaró: “No, más bien, no [desnuda], fue como lencería”.

Con relación a la invitación que le hizo una publicación, Buenfil detalló:

“Sí, pero no, no quise. Más bien como un tema personal, familiar, y como, no, pues porque estés bien o estés mal, pues parece que está de Photoshop. Ahora hay filtros, en mi época se llamaba Photoshop, ¿verdad? Y aparte ellos mismos te protegían, vaya, previo a las fotos, tenías tiempo de entrenamiento”.