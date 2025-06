El día que Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, le dio un puñetazo a Mick Jagger

Muy temprano, durante la mañana de este 2 de junio, Mick Jagger posteaba en su cuenta de Instagram, una fotografía de Charli Watts como el mundo lo conocía, como lo admiraba y como lo veíamos: sonriendo, pero con una sonrisa discreta, como lo fue durante toda su carrera. Un perfil bajo que muchos quisieran tener, porque con él, llamaba la atención a donde quiera que se paraba.

Mick fue muy concreto con su mensaje: "Thinking of you, Charlie. Happy birthday. Love, Mick". En tan sólo unos segundos los miles de likes comenzaron a llegar al teléfono de Mick Jagger, quien quiso recordar a Charlie Watts con una postal en donde hacía lo que más amaba en el mundo: tocar la batería.

Un 2 de junio de 1941, Charlie Watts llegaba al mundo en Londres, sin saber que iba a marcar la vida de muchos músicos en el mundo, incluido claro está, Mick Jagger. Hoy lo recordamos con una de las polémicas más comentadas durante su carrera, además de su virtuosismo en la batería. Un día, así como lo lees, Charlie le dio un puñetazo a Mick Jagger, anécdota que seguro recuerda con cariño el vocalista de los Rolling Stones.

Crédito: Rolling Stones Instagram

¿Por qué Charlie Watts le dio un puñetazo a Mick Jagger?

Charlie Watts siempre evitó ser el centro de atención, algo contrario a lo que hacía Mick Jagger, quien en su papel de frontman de los Rolling Stones, claro que lo hizo bastante bien. Watts cumplía esa premisa de las bandas cuando inician en su carrera musical: el baterista es el último que se ve, pero al final, es el que le da el ritmo a la banda. Y fue una de estas situaciones las que provocaron que un día, la personalidad de Charlie Watts, pasara de tranquila a "cuidado conmigo".

En el año 2022, Bill German, editor de un fanzine de los Rolling Stones, lanzó el libro Under their thumb, en el que describió el día en que Charlie Watts le dio un puñetazo a Mick Jagger, en una situación que también se describió en "Vida", la autobiografía de Keith Richards lanzada en el 2010.

Todo ocurrió en Ámsterdam, en 1984, cuando Mick Jagger era considerado uno de los más famosos del mundo, sin embargo, en aquel entonces los Rolling Stones debatían entre seguir su carrera juntos o separarse para continuar su camino por separado. "Nada de esto debería importarte porque tú eres sólo mi baterista", le dijo Jagger a Watts, provocando la furia de Charlie, quien ni tardo ni perezoso, propinó un puñetazo al líder de los Rolling Stones.

Crédito: Mick Jagger Instagram.

"No soy tu baterista, tú eres mi maldito cantante"

Esa imagen tranquila que teníamos de Watts, seguramente es una que en ese momento Mick Jagger no vio, pues luego de ese percance, Charlie Watts se retiró a su habitación para meditar sobre lo que había sucedido, para calmarse un poco. De acuerdo a la BBC de Londres, lo que hizo Charlie Watts fue pensar, estar más tranquilo y después de ponerse sus zapatos, se dirigió al cuarto de Mick Jagger.

Un tranquilo y pacífico Charlie Watts, le dijo a Mick Jagger: "No soy tu baterista. Tú eres mi maldito cantante", le dijo Charlie Watts a Mick Jagger, alejándose poco a poco de su habitación y dejándole en claro que no era Mick solo, eran los Rolling Stones juntos.

En la versión del libro de Keith Richards, la anécdota se contó de manera distinta, pues relata que cuando él y Mick regresaban al hotel en Ámsterdam a las 05:00 de la mañana, Mick quiso llamar a Watts, pese a la advertencia de Keith de no hacerlo a esa hora porque no era prudente. Le llamó, sin embargo, no se dio cuenta que Charlie sí respondió a la llamada. Mick Jagger decía: "¿Dónde está mi baterista?" y colgó el teléfono.

Crédito: Mick Jagger Instagram.

20 minutos después, de acuerdo al relato de Keith Richards, Charlie Watts se presentó en la habitación en donde estaba Jagger y no lo hizo con pijama, lo hizo vestido con un traje, muy pulcro, como lo fue siempre el músico. "Abrí la puerta y él ni siquiera me miró. Pasó directamente a mi lado, se plantó ante Mick y dijo 'nunca me vuelvas a llamar tu baterista'. Luego lo agarró por las solapas de la chaqueta y le dio un gancho de derecha" describió.

Años pasaron y luego de eso, los Rolling Stones siguieron con su carrera y cada que alguien le preguntaba a Charlie Watts si no estaba cansado de ver el trasero de Mick Jagger en cada presentación, él respondía que "era una de las mejores vistas del país". Nadie como Charlie Watts a quien recordamos hoy, en lo que pudo haber sido su cumpleaños número 84. ¡Aquí te extrañamos, Charlie!