Eiza González fue incluida en las 100 mujeres más poderosas de México 2025

Eiza González, una de las actrices mexicanas más influyentes en el ámbito internacional, fue incluida en la lista de las 100 mujeres connacionales más poderosas de 2025, siendo la tercer vez que es tomada en cuenta para ser parte del importante conteo, pues lo hizo en el 2018 y en el 2020.

El conteo de las "100 Mujeres Más Poderosas de México" es una publicación anual que reconoce e impulsa a mujeres líderes y transformadoras en diversos ámbitos como el empresarial, político, social, cultural o deportivo. Esta lista destaca la influencia, el impacto o la capacidad de estas mujeres para generar cambios significativos en sus respectivos campos, tanto a nivel nacional como internacional.

"Es una de las actrices mexicanas con mayor reconocimiento en Hollywood. Su talento le ha permitido participar en producciones como Ash, Guerra sin reglas, El problema de los tres cuerpos, entre otras. En 2018, hizo historia al sumarse a las mexicanas que son invitadas al MET Gala", se puede leer en la descripción que hicieron de la actriz.

Eiza González es una destacada actriz mexicana en Hollywood. Crédito: @eizagonzalez

¿Quién es Eiza González?

Eiza González, actriz mexicana, forjó una trayectoria profesional de notable crecimiento, transitando exitosamente desde la televisión en México, hasta posicionarse como una figura relevante en la industria cinematográfica de Hollywood. Sus inicios se remontan a 2007, cuando obtuvo el rol protagónico en la telenovela juvenil "Lola, érase una vez", un papel que le otorgó reconocimiento en este país. Este temprano éxito sentó las bases para una carrera polifacética.

Posteriormente, la actriz consolidó su presencia en la pantalla chica con participaciones destacadas en producciones televisivas como "Sueña Conmigo" y "Amores Verdaderos", donde demostró su versatilidad interpretativa. Paralelamente a su labor actoral, Eiza González incursionó en la música, lanzando producciones discográficas en solitario. Esta dualidad artística le permitió ampliar su proyección.

Eiza González en Hollywood

El punto de inflexión en la carrera de Eiza González lo marcó su incursión en el mercado estadounidense, iniciando con su participación en la serie "From Dusk Till Dawn: The Series". Esta oportunidad la catapultó hacia producciones de gran envergadura en Hollywood, destacando su presencia en filmes de acción y éxito en taquilla como "Baby Driver", "Alita: Battle Angel", "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" y "Godzilla vs. Kong".

sEn la actualidad, Eiza González e una de las actrices latinas más influyentes en Hollywood, eligiendo proyectos diversos que le han permitido explorar distintos géneros y personajes complejos. Su reciente participación en la serie de ciencia ficción "El problema de los 3 cuerpos" (2024) en Netflix y la película de acción "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (2024) son prueba de su compromiso con roles desafiantes.