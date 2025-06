Daniela Castro se lanza contra Ana María Alvarado y le advierte que no se meta con ella ni con su hija

En una reciente entrevista, la actriz Daniela Castro lanzó una advertencia a la periodista de espectáculos Ana María Alvarado para que no se vuelva a meter con ella. Estas declaraciones vienen después de que la villana de telenovelas reveló junto a su hija Danka, los duros momentos que vivió en su etapa escolar por bullying. Al respecto, la conductora le recordó a Daniela que ella era de las estudiantes que molestaba a otros compañeros.

En una charla con Yordi Rosado en su canal de YouTube, Daniela Castro tuvo una charla con el conductor, en la plática salió al tema del bullying que sufrió su hija, situación que contó fue muy fuerte tanto para su hija como para ella. Sobre eso hizo frente a las declaraciones de Ana María y muy contundente hizo un llamado para que no se vuelva a meter con ninguna de las dos.

La actriz enfureció cuando recordó los comentarios de Ana María y aclaró que ella no molestaba a nadie en la escuela y que si por eso pensaba que su hija había sido víctima de acoso escolar estaba equivocada, pues reiteró que nunca la molestó cuando estudiaron juntas y que incluso no le hacía caso porque eran de grupos diferentes.

Noticias Relacionadas Daniela Castro revela que la exesposa de Raúl Araiza pidió que la sacaran del Programa HOY

La actriz enfureció cuando recordó los comentarios de Ana María y aclaró que ella no molestaba a nadie en la escuela | Foto: IG @anamariaalvarado

Daniela Castro estalla contra Ana María Alvarado y lanza contundente advertencia

Daniela Castro aclaró que nunca la molestó en la escuela, y que no le hacía caso ni a ella ni a sus amigas. Contrario a las declaraciones de de Ana María, la actriz le dijo que ella sí era mala y tenía un comportamiento tremendo.

"Quiero aclarar que los periodistas bueno los pseudo periodistas también eran bulleadores, tú Ana María Alvarado que dijiste que iba contigo en la escuela, yo sí iba contigo en la escuela, yo entré después que tu pero yo no tenía nada que ver con tu grupo y dijiste que qué bueno que le había pasado eso a mi hija porque yo te bulleaba yo ni caso te hacía porque no eras parte de mi grupo de amigas, tu si eras tremenda y eras mala".

Finalmente le pidió que no se volviera a meter con ella y mucho menos con su hija, además puso en tela de juicio su carrera como periodista y que por eso nunca le ha dado ni le dará una entrevista. "Entonces te voy a pedir solo un favor no te vuelvas a meter ni con mi hija, ni conmigo, jamás te he dado una entrevista".

@posta.entretenimiento Daniela Castro explota contra la periodista Ana María Alvarado, y le manda mensaje “No te vuelvas a meter con mi hija, ni conmigo”. Así el mensaje directo de Daniela Castro contra la periodista Ana María Alvarado, a la cual acusó de burlarse del bullying sufrido por la hija de la actriz, tema del que madre e hija hablaron recientemente en el canal de YouTube del Burro Van Rankin. “Yo no sabía que los periodistas,..o bueno, pseudo periodistas, también eran buleadores”, así se refirió la actriz Daniela Castro sobre Ana María Alvarado, quien recientemente compartió que en su etapa de estudiante sufrió bullying por parte de la actriz, situación que Daniela negó rotundamente. “Yo ni caso te hacía porque no eras de mi grupo de amigas, pero tú sí eras tremenda” dijo Daniela, quien además de manera directa le exigió a la periodista que no se vuelva a meter con ella ni con su hija. ?? Yordi Rosado/Youtube ? original sound - POSTA Entretenimiento - POSTA Entretenimiento

¿Qué dijo Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado, periodista de espectáculos y excompañera de escuela de Daniela Castro, comentó que la actriz había sido una "bully" durante su época escolar. Alvarado mencionó que Daniela, en ese entonces, gozaba de cierta fama por su participación en "Cachún Cachún Ra Ra" y que aunque habían pasado muchos años, esos recuerdos permanecían en ella.