Daniela Castro revela que la exesposa de Raúl Araiza pidió que la sacaran del Programa HOY

Raúl Araiza y Daniela Castro tuvieron uno de los romances más queridos de la televisión mexicana a finales de los 80 y principios de los 90, pues ambos eran destacadas estrellas de las telenovelas, sin embargo, su relación no terminó muy bien, incluso la actriz reveló recientemente que la exesposa del conductor pidió que no la contrataran en Hoy, programa al que pertenecía Raúl.

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Daniela Castro abrió su corazón y dio detalles de su vida, su carrera e incluso abordó algunos escándalos en los que se ha visto involucrada, indudablemente salió al tema su relación con Raúl Araiza y pese a que terminaron en paz su relación los problemas vinieron después y al parecer hasta hubo la intervención de una tercera persona.

Daniela y Raúl vivieron un romance muy sonado, pero la polémica vino años después cuando la actriz comenzó a revelar que su noviazgo estuvo lleno de discusiones y escenas de celos por parte de ambos. La realidad fue que pese al cariño que se tenían, los problemas siempre existieron entre ellos y eso fue lo que acabó definitivamente con la relación.

Raúl Araiza es actualmente uno de los presentadores más queridos del programa Hoy, el conductor lleva casi 20 años en el matutino y poco a poco se ha ganando el cariño del público, convirtiéndose en uno de los más queridos del elenco. Durante estos años su relación con Fernanda Rodríguez se consumó y también vio la llegada de sus dos hijas, pero nadie esperaba que también llegaría su separación.

Raúl Araiza es actualmente uno de los presentadores más queridos del programa Hoy | Foto: IG @negroaraiza

Daniela Castro revela que exesposa de Raúl Araiza no la quiso en Hoy por ser ex del conductor

Durante la charla con Yordi, Daniela Castro reveló algo que nunca se había dado a conocer. Mencionó que aunque actualmente lleva una buena relación con su exnovio Raúl Araiza, hace unos años cuando la invitaron a conducir Hoy, la exesposa del Negro Araiza fue a hablar con el productor del programa para impedir que la contrataran.

Cabe destacar que la actriz no se refirió con ningún nombre en particular, sin embargo, se sabe que Fernanda ha sido la única esposa de Raúl Araiza, por lo que se especula que se trata de ella. Daniela aseguró que no guarda rencor alguno pero no olvida que por aquel incidente no logró cumplir su sueño de conductora.

“Nosotros empezamos a andar en Nuevo Amanecer. Yo iba en otra novela, en la de Salomé, algo así y me voy a ver a mis papás en Miami, se acababa de terminar una novela y me voy a descansar porque no había parado y me llaman: ‘regrésate’ y yo: ‘estoy muy cansada’ y me dicen: ‘vas a hacer Cadenas de amargura’ y yo: ‘no quiero porque el Negro va a estar en Salomé’ y quería hacer la novela con el Negro”.

Así fue la historia de amor entre Raúl Araiza y Daniela Castro

Su historia de amor nació entre sets de grabación, compartieron pantalla en exitosas telenovelas, pero su relación estuvo marcada por la intensidad, los celos y las discusiones. Su romance comenzó en 1988, cuando ambos coincidieron en la telenovela Un nuevo amanecer. La química traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del espectáculo. Tres años más tarde, en 1991, volvieron a compartir créditos en la exitosa producción Cadenas de amargura.

Raúl Araiza ha sido muy abierto sobre esta etapa de su vida. En distintas entrevistas ha calificado su relación con Castro como “enfermiza”, en referencia a las peleas constantes y escenas de celos que vivían incluso durante las grabaciones. A pesar de las dificultades, tanto Raúl como Daniela han admitido que se quisieron profundamente aunque finalmente la intensidad de su vínculo los llevó a terminar la relación.