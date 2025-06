Brenda Bezares revela lo que hizo con el premio de 1 millón de pesos de La Casa de los Famosos | VIDEO

Tras el resonante triunfo de Mario Bezares en "La Casa de los Famosos", su esposa, Brenda Bezares, ofreció una perspectiva clara y pragmática sobre el premio millonario, revelando que el dinero se destinará a un ahorro para la vejez de la pareja. Esta declaración, que se alinea con la solidez de su relación de décadas, busca mitigar la especulación pública sobre la fortuna obtenida en el exitoso reality show.

En una entrevista reciente, Brenda Bezares enfatizó la realidad financiera detrás de estos premios televisivos: "Después de todos los impuestos, realmente no te queda gran cosa, entonces no se preocupen porque no fue tanto dinero". Esta puntualización es crucial para contextualizar el monto neto del premio, el cual, como en la mayoría de los concursos en México, está sujeto a una considerable carga fiscal. La transparencia de Bezares sobre este aspecto desvanece las percepciones erróneas sobre la cuantía final.

La decisión de Mario Bezares de entregar el premio a su esposa fue un gesto que sorprendió gratamente a Brenda. "No me lo esperaba que me lo diera a mí", afirmó, resaltando la confianza y la admiración mutua en su matrimonio. Este acto no solo simboliza el aprecio de Mario por Brenda, también refuerza la narrativa de una unión construida sobre el compañerismo y la visión compartida.

Logró una considerable popularidad tras el programa. Crédito: @brendabezares

¿Qué hizo Brenda Bezares tras La Casa de los Famosos?

El destino del dinero es, según Brenda, una inversión estratégica para el futuro: "Eso lo tenemos en un ahorro para nuestra vejez. No me lo he gastado, ahí está." Esta previsión financiera subraya la madurez de la pareja, ap esar de que muchos habían especulado que se lo gastó en un sinfín de productos.

La trayectoria de Mario y Brenda Bezares ha estado intrínsecamente ligada a la esfera pública mexicana, especialmente marcada por los eventos posteriores al asesinato de Paco Stanley. A lo largo de estos años, Brenda demostró ser un pilar fundamental en la vida de Mario, brindando un apoyo incondicional que ha cimentado su vínculo ante la adversidad.

La reciente participación de Mario en "La Casa de los Famosos" no solo lo reconectó con una nueva audiencia, sino que también puso de manifiesto su carisma y resiliencia, factores clave que contribuyeron a su victoria. Durante muchos meses, se dijo que Brenda quería robarse un poco de la fama y el cuadro de Mario, pero ahora queda claro que el amor está más fuerte que nunca.

"Me sentí honrada de que me lo diera, no saben nuestra mecánica de vida, a mí se me hizo un súper detalle de su parte", concluyó Brenda, ofreciendo una visión íntima de su relación. Este premio, más allá de su valor monetario, se convirtió en un símbolo del compromiso mutuo y la planificación.