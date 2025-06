Asesinan a Isaac Luna, vocalista de la Banda La Constructiva dentro de su casa

La tranquilidad de Irapuato, Guanajuato, se vio drásticamente interrumpida el pasado domingo 1 de junio, luego del asesinato a balazos de Isaac Luna, reconocido vocalista de la Banda La Constructiva. El suceso ocurrió al interior de su domicilio, ubicado en la calle Azucena de la colonia Santa María, confirmaron fuentes oficiales.

El ataque, perpetrado por hombres armados que irrumpieron en la residencia de Luna, también dejó a otro hombre lesionado, quien se encontraba en compañía del cantante después de una presentación de la banda el día anterior, 31 de mayo de 2025. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones y observar a los agresores huir de la escena.

La rápida movilización de paramédicos y elementos de Seguridad Pública permitió trasladar a los heridos a un centro hospitalario, donde lamentablemente se confirmó el deceso de Isaac Luna, mientras que la otra víctima permanece en estado crítico, de acuerdo con los más recientes reportes.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició de inmediato las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen. Agentes ministeriales se presentaron en el lugar para recabar indicios cruciales que permitan avanzar en la pesquisa.

"Nos unimos a la pena que embarga a la familia luna por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega Isaac vocalista de Banda la constructiva oficial Dios te Reciba en su gloria!", se puede leer en uno de los posteos de las redes sociales.

La banda dio a conocer el día 31 de mayo que darían un concierto en el Salón San Juan. Esta fue el último recinto donde se presentaron como banda junto con su cantante Isaac Luna. "Ya estamos listos" fue el último mensaje que postearon en Facebook, minutos antes de salir a tocar, en punto de las 7:00 de la noche.

En Facebook, las personas que eran cercanas a él o a la banda, incluso quienes estuvieron presentes en el evento, comenzaron a publicar sus mensajes de despedida, dejando en claro que se trató de algo completamente sorpresivo. Hasta el momento se desconoce si hubo algún móvil para el crimen.

"Anoche me saludaste y que damos de vernos y me avisan que te me adelante amigo. Descansa en paz, amigo Isaac luna y pura constructiva carnal, ánimo banda, mis más sentidas condolencias para su familia y banda", escribió un usuario en las redes sociales.