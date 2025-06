Asesinan a actor de voz que participó en El Rey de la Colina, investigan posible crimen de odio

Luego de ser amenazado en distintas ocasiones y de que su casa, ubicada en un suburbio de San Antonio, Texas, fuera quemada, el actor de doblaje Jonathan Joss, famoso por su interpretación del personaje John Redcorn en la serie El Rey de la Colina, fue asesinado.

El ataque ocurrió cuando, junto a su esposo Tristan Kern, volvió a su antiguo domicilio para recoger el correo que se acumulaba en la casa, la cual fue incendiada intencionalmente hace algunas semanas.

“Cuando volvimos al sitio para revisar nuestro correo, descubrimos el cráneo de uno de nuestros perros y sus huesos puestos en un sitio visible. Esto nos causó un estrés severo y comenzamos a gritar y a llorar debido al dolor que sentíamos.

“Mientras hacíamos esto, un hombre se aproximó a nosotros. Comenzó a gritarnos insultos homofóbicos y, después, sacó una pistola de su cintura y disparó. Jonathan y yo no teníamos armas, no estábamos amenazando a nadie. Estábamos llorando. Estábamos parados al lado uno del otro, cuando el hombre le disparó a Jonathan, él me empujó. Me salvó la vida”, señaló Kern en un mensaje compartido en redes sociales.