Ángela Aguilar presume los ojos de amor con los que Nodal la ve cantar en vivo acompañado por sus suegros | VIDEO

Ángela Aguilar puso a bailar y cantar a todos en Napa Valley, California, al ritmo del regional mexicano y con sus más grandes éxitos gracias a que se presentó en el festival de música La Onda By BottleRock, un evento en el que dio su show en solitario, ¡pero estuvo muy bien acompañada!

Pues detrás del escenario estaba su amado esposo, Christian Nodal, viéndola con ojos de amor dándolo todo en el escenario y demostrando que como nadie sabe cómo conquistar en vivo al público. Fueron las propias redes sociales del festival, celebrado del 31 de mayo al 1 de junio, quienes captaron este tierno momento de los esposos y lo difundieron en redes sociales.

Cabe destacar que el ex de Cazzu no fue el único miembro de la familia en ir a ver a Ángela Aguilar cantar en vivo, ya que allí también se encontraban sus suegros, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá, quienes disfrutaron del show en vivo, pero tras bambalinas. Asimismo, el clip deja ver a Kunno, quien se ha convertido en el más grande amigo y apoyo de la cantante.

"Yo con mis fans @anelizzilenda @pepeaguilar_oficial @nodal @papikunno", escribió junto aun emoji de risa, corazón rojo y una carita llorando.

Así presumió el gran cariño que le tiene su gente cercana. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Por supuesto, Ángela Aguilar no fue la única en enviar un mensaje en medio de tremenda muestra de amor, pues el propio festival de música La Onda By BottleRock también envió un mensaje al que los fans de la cantante y de su esposo Nodal, ya reaccionaron.

"Nada como el amor de quienes más la apoyan", se lee en el mensaje.

En redes se leen mensajes como: "Me encanta, canta precioso y toso lo que se ponga le queda bonito", "me encanta don Pepe siempre como buen padre, cuidando a la reina", "el público hermoso se le entregó y eso es lo que cuenta", "qué hermoso apoyo", "siempre con el apoyo de su bella familia, que bonito es lo bonito" y "los haters no importan, ellos no pagan boletos", dijo.