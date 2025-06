Alejandra Capetillo estaría buscando embarazarse: "Uno de mis grandes sueños es ser mamá" | VIDEO

Alejandra Capetillo llegó a la Ciudad de México después de una primera luna de miel junto a Nader Shoueiry en la Riviera Maya. En su llegada a la CDMX, la pareja dejó claro que estarían pensando en ampliar la familia pronto. La pareja confirmó que no es algo que quieran pronto, pero si es algo que tienen en mente, ya que uno de los sueños de la integrante de los Capetillo tiene el sueño de ser madre.

Después de la boda el pasado 24 de mayo, en una hacienda en Hidalgo, México, la pareja se fue a la Riviera Maya disfrutó de los primeros días como esposos. El motivo estaba relacionado con que es un lugar especial para ella y quería que su pareja lo conociera. Ahora, después de ese primer viaje, el empresario y la famosa estarían planeando una segunda luna de miel en África, pero también el buscar embarazarse pronto, según una entrevista realizada para el Programa Hoy.

Alejandra Capetillo dejó claro que uno de sus más grandes sueños es convertirse en mamá y tener una familia grande, pero sabe que hay muchas responsabilidades. Gracias a que ya vivió lo que es ser una familia grande, la famosa dejó claro que espera tener por lo menos dos hijos en su vida, aunque se lo dejará a Dios.

"A mí me encantaría, me fascinaría. Uno de mis más grandes sueños es ser mamá. Me encantaría una familia grande pero es mucha responsabilidad, nosotros que somos un ejercito como familia lo viví. Entonces, por lo menos 2, bueno, lo que diga Dios", expresó Ale Capetillo.

El consejo que le dio su Biby Gaytan después de la boda

Capetillo reveló el consejo que le dio su mamá después de que se uniera en matrimonio con Nader. La cantante habría dicho unas palabras que espera poder cumplir al pie de la letra, ya que no es la primera vez que se lo dicen. Gaytán le habría dejado claro que antes de irse a dormir deben arreglar los problemas, ya que no se deben dormir enojados. Ale sabe que no será fácil, pero que debe ser una práctica que se debe tener en cuenta para que sea una relación larga.

"El consejo que me dio mi mamá y que lo he escuchado en todos los matrimonios largos es: 'No te vayas a enojar antes de irte a dormir'. Es un 'habla las cosas', que se dice fácil, pero no cuesta", reveló para el matutino Alejandra Capetillo.

Este fue el consejo que le dio Biby Gaytán a su hija Ale Capetillo después de su boda. pic.twitter.com/9ruYNJgEO9 — Programa Hoy (@programa_hoy) June 2, 2025

¿Dónde será el segundo destino de la luna de miel de Ale Capetillo y Nader?

Sobre el segundo destino de la luna de miel, Alejandra Capetillo no quiso entrar en muchos detalles sobre la segunda luna de miel, por lo que todavía se mantiene en incógnita o si será en África. Otro de los detalles donde no quiso entrar fue en el tema sobre la posibilidad de que la mamá de Nader esté presente en el viaje que se realizarán al continente africano. Lo que es una realidad es que la modelo compartió unas historias donde dio pistas sobre su próximo destino. Capetillo indicó que iban a parar en Qatar antes de viajar al punto final, donde disfrutarían de la segunda parte de la luna de miel.

Ale Capetillo compartió un poco del viaje que realizó junto a su esposo rumbo a Qatrar (IG: alecapetilloga)

La cuarta pista fue revelada por Nader, quien indicó que los encargados de realizar la luna de miel fueron Honimunn. La empresa habría recomendado un lugar que tiene agua trasparente y es una isla. Pero Ale no lo dejó revelar revelar cuál era el continente donde estarían aterrizando como el destino final del viaje.