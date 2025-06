Aislinn Derbez rompe en silencio, entre lágrimas cuenta que sus papás "se odiaban" | VIDEO

Aislinn Derbez, reconocida actriz y figura pública, compartió recientemente una mirada íntima y cruda sobre su infancia, marcada por la tóxica relación de sus padres. Sus declaraciones arrojan luz sobre el profundo impacto que un ambiente familiar hostil puede tener en el desarrollo emocional o las relaciones futuras.

Lejos de la imagen de una vida perfecta que a menudo se asocia con las celebridades, Derbez reveló un escenario de "gritos" y "odio" que la posicionó como "el teléfono descompuesto" entre sus progenitores. La actriz describe una niñez donde la confrontación era la norma.

"Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó, que yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto", confesó.

Lo más impactante de su testimonio es la exposición a la violencia verbal desde una edad temprana. "Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años", reveló Aislinn, destacando la falta de "consciencia absoluta" por parte de sus padres. Describió a sus progenitores como "dos niños papás", una metáfora que subraya la inmadurez y la incapacidad de gestionar conflictos de manera saludable. En particular, señaló una "cierta cobardía para no poner límites" en su padre, Eugenio Derbez, lo que permitió que la situación escalara sin control.

Estas experiencias traumáticas la llevaron a desarrollar un mecanismo de defensa particular: la creación de una fantasía para protegerse del dolor: "Precisamente al vivir algo tan duro como que siento que te nublas y que empiezas a crear una fantasía en tu cabeza que dices: 'A mí no me va a pasar y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso no pase'", explicó.