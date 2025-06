Tras éxito de “HeterocromÍa”, Belinda presume ser un “poco aristo” al salir de lujosa tienda | VIDEO

Belinda no para de “ganar como siempre”, ahora la cantante vuelve a dar de qué hablar, pues, tras el éxito de “Mentiras, la serie” en donde es una de las protagonistas, vuelve a poner el foco en el estreno de su más reciente disco “Indómita”, para ser más precisos en el tema “Heterocromía”.

Y es que, cabe señalar que Beli, meses antes de lanzar su nuevo disco, aseguró que todas las canciones tenían dedicatoria, por lo que Heterocromía no es la diferencia, ya que, este tema apunta a que va dedicado a un famoso empresario con quien se le relacionó sentimentalmente, ahora la cantante dio de que hablar al salir de una lujosa tienda de ropa que menciona en dicha canción.

Belinda se vuelve un “poco aristo”

Belinda vuelve a dar de qué hablar. Esta vez no por su música, sino por una peculiar publicación que rápidamente encendió las redes. A través de un video en su cuenta oficial, la cantante fue captada saliendo de la tienda de lujo Loro Piana, luciendo dos bolsas de compras en cada mano, una sonrisa sutil.

“Hoy me siento un poco aristo”, escribió Belinda acompañada de un emoji de gato.

El video publicado por Beli, no solo desató una ola de reacciones, sino que también avivó el debate en torno al trasfondo de su más reciente canción. El clip, aparentemente sencillo, se volvió rápidamente viral, alimentando la interpretación de que Belinda estaría lanzando una indirecta con clase y estilo, en medio de una narrativa que mezcla crítica social, ironía y glamour.

En “Heterocromía”, uno de los temas más comentados del nuevo álbum de Belinda, se abordan temas delicados como el clasismo y la superficialidad en ciertos sectores sociales. “Qué gatos son los que usan Loro Piana”. Que justo ahora la artista haya publicado un video saliendo de esa misma tienda parece un gancho directo a su ex.

“Heterocromía”: una canción que va más allá del desamor

Dentro del álbum, Heterocromía ocupa el lugar número 14, pero en popularidad ha escalado posiciones rápidamente. No solo por su ritmo y letra, sino porque logra conectar con una audiencia que se identifica con los mensajes de empoderamiento y crítica social. La canción describe a un hombre arrogante, que viste de manera ostentosa, bebe etiquetas de alto precio y actúa con un aire de superioridad que raya en lo ridículo.

Un detalle que no pasó desapercibido es que, además de mencionar la marca de ropa, la canción incluye las iniciales “GHB”, lo que reforzó las teorías de que se trata de una referencia directa a Gonzalo Hevia Baillères. Aunque Belinda no ha confirmado que “Heterocromía” esté dedicada a él, los fans no tardaron en atar cabos, sobre todo porque el empresario tiene una peculiaridad genética poco común: heterocromía, es decir, ojos de diferente color.