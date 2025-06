Tiran hate a Lizbeth Rodríguez por pelearse con cajeros que no le quisieron cambiar su helado derretido | VIDEO

La conocida influencer Lizbeth Rodríguez protagonizó un altercado en fechas recientes dentro de una sucursal de una famosa farmacia cerca de su ubicación, tras intentar cambiar un helado que, según su testimonio, su hijo compró ya derretido. La situación escaló rápidamente debido a la negativa de los empleados a realizar el cambio y la falta de disposición para resolver el problema.

Rodríguez, visiblemente molesta, relató a las redes sociales cómo los trabajadores se negaron a reemplazar el producto, argumentando que este "estaba roto". La influencer afirmó que la condición del helado se debía a una falla en los refrigeradores de la tienda, los cuales, según su observación, se encontraban abiertos y sin el seguro correspondiente al momento de su llegada.

La discusión se intensificó cuando los empleados, en lugar de buscar una solución o contactar a un encargado, amenazaron con activar un "código rojo", una medida de seguridad que implica una alerta interna. Lizbeth Rodríguez intentó, sin éxito, que se le realizara la devolución del dinero o el cambio del producto, calificando la situación como una "negligencia" por parte del establecimiento.

"Los trabajadores no entienden y quieren marcar un código rojo, no le quieren hablar a un encargado, les quise cobrar su devolución, es negligencia de ellos. No se quisieron hacer cargo de eso", expresó la influencer, lamentando ante las cámaras: "Hijo lo siento, tu nieve va a tener que esperar".

Crédito: @LizbethRodriguezOficial

¿Por qué criticaron a Lizbeth Rodríguez?

Hasta el momento, la Farmacia no ha emitido un comunicado oficial respecto al incidente. Este suceso generó diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Lizbeth Rodríguez han expresado su apoyo y críticas hacia la atención al cliente de la farmacia.

También hubo numerosos comentarios donde no le brindaron su apoyo, además le tiraron hate porque dejó a su hijo sin helado. Además, aseguraron que tiene dinero para comprar otro y no hacer ese alboroto, exponiendo a los trabajadores a perder su trabajo. Lizbeth Rodríguez ya no declaró nada más al respecto.

Estos fueron algunos de los comentarios: