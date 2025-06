Sian Chiong reacciona a los rumores del supuesto romance que tiene con Wendy Guevara | VIDEO

Wendy Guevara se colocó en el corazón de todo México después de su participación en La Casa de los Famosos México, donde mostró su forma de ser y su carisma a todo el país. Ahora, los rumores apuntan a que la ganadora de la primera temporada del reality show más polémico habría comenzado un romance con otro exparticipante del programa, Sian Chiong. El cubano habría reaccionado a la supuesta relación amorosa que sostendría con la influencer.

El actor atendió a la prensa donde fue cuestionado sobre la supuesta relación amorosa que sostendría con Wendy. Sian no dudó en romper el silencio y dejar claro todo se trata de rumores infundados, por lo que las teorías serían mentiras. Chiong confirmó que tiene una buena amistad con la influencer, pero no existe ningún tema de interés sentimental más allá de esa relación de amistad.

Sian confirmó que se lleva muy bien con la nueva conductora de La Casa de los Famosos México 3; además de echarle un poco de elogios, ya que aseguró que es una mujer bella y con mucho carisma, pero nada más son amigos y disfrutan de buenas pláticas, bromas y de una bonita relación de amistad.

"Nos llevamos muy bien, a mí ella sí me cae muy bien. Creo que es una mujer bellísima y muy carismática, con la que tengo una bonita relación. Me gusta cuando hablamos y chateamos, siempre bromeamos porque la pasamos bien", dijo Sian.

Sian Chiong confirmó que no tiene relación amorosa con Wendy (IG: sian_chiong)

¿Sian Chiong tiene pareja?

Después de confirmar que no tiene ningún vinculo sentimental con Wendy Guevara, el cubano dejó claro que todos los rumores son falsos porque él tiene pareja. Esto haría que todos los fans que esperaban que tuvieran un romance terminen dejando la teoría de lado. Eso sí, Sian considera que Wendy puede encontrar a esa persona que la quiera y la haga muy feliz, tan feliz como ella se merece.

"Yo la respeto mucho, pero yo tengo pareja y también creo que Wendy tiene todas las posibilidades del mundo de encontrar a una pareja que la haga muy feliz porque se lo merece", expresó el actor cubano.

Ante la insistencia de la prensa por conocer si Sian saldría con Wendy, en caso de no tener pareja, el cubano dejó claro que no podrían ser algo más que amigos debido a que él tiene otras preferencias sexuales que no le permitirían tener una relación amorosa con ella. Chiong serró el tema dejando claro que la respeta y la quiere mucho.

Ahora, tras la confirmación de su noviazgo, queda esperar a que el cubano comparta un poco más de información sobre su relación, cuánto tiempo llevan juntos, el nombre de su amada y algunos otros detalles sobre esa persona que le robó el corazón, ya que antes de esta declaración pocos sabían que estaba enamorado de alguien.