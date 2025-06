Poncho De Nigris confiesa que hubiera sido infiel a Marcela mistral en "Secretos de Pareja" | VIDEO

El reality Show "Secretos de pareja" donde actualmente participan personalidades como Bárbara de Regil o Poncho De Nigris, tuvo una actividad semanal donde se tuvieron que intercambiar las parejas para salir un día juntos sin que eso se convierta en una cita, simplemente fue un reto más para alimentar la trama.

En el adelanto semanal se puede ver que Julián Gil se fue con Marcela, Zury con Poncho, Bárbara con Bernardo y finalmente Fernando y Valeria conformaron la última pareja. Pero de acuerdo con el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, en el intercambio sucedieron cosas realmente extremas entre uno de los tres duetos.

Se trata del conformado por Poncho de Nigris y Zury, quienes presuntamente habrían hablado de ponerle los cuernos a sus respectivas parejas, o de por lo menos atraerse mutuamente, ya que de no estar casado, ese capítulo hubiera terminado con alguna clase de relación sexual entre ambos.

De acuerdo con el propio Javier Ceriani, lo que sucedió entre Poncho y Zury fue más que una casualidad, pues hubo toqueteo, hubo caricias y algunos acercamientos durante su aventura en el reality. Esto podría traducirse, según el conductor, en una propuesta de ponerle los cuernos a sus parejas, pero no pasó más allá de lo que se pudo ver en pantalla.

"Lo que no sabe es que todavía no ve el capítulo, donde Zury, su esposa, se hubiera acostado con Poncho De Nigris. Poncho se va con ella, se toquetearon, la abrazó, estuvieron en una moto, en el cuatriciclo, él le dijo que si no estuvieran casados, estarían haciendo el amor. Ella le dijo que sí. Medio que hubo caricias. Todavía no sabe el esposo de ella lo que respondió, que sí le hubiera metido los cuernos con Poncho"