La canción de Espinoza Paz que habla de una infidelidad y las mentiras de un hombre despechado

Así como Espinoza Paz es conocido por componer canciones románticas, también tiene en su repertorio temas que he escrito y que hablan de infidelidades y decepciones amorosas, algunas han sido interpretadas por él, mientras que hay otras más que son famosas en voz de otras estrellas.

Una de las canciones que compuso Espinoza Paz, pero que interpreta Banda La Adictiva es disfruté engañarte, un proyecto controversial ya qué la letra revela la manera en la que un hombre le es infiel a su pareja sentimental, sin ningún remordimiento y describe todo lo que sucede con otra persona.

El tema “Disfruté engañarte” fue lanzado por La Adictiva en 2014 cuando Memo Garza aún era el vocalista, la letra fue escrita por Isidro Chávez, verdadero nombre de Espinoza Paz, y en cada una de las frases y estrofas habla de una persona que le es infiel a su pareja sentimental y que no tiene miedo hacer expuesto, sino todo lo contrario, ya que está despechado, según se aprecia.

La canción de Espinoza Paz que no triunfó con su voz, pero que fue un mega éxito con Grupo Duelo

En entrevistas Espinoza Paz ha sido cuestionado sobre la razón de diversas canciones y asegura que todo forma parte de vivencias ya sean de él o de las que escucha de sus amigos, por lo que esta historia no es algo que le pasó al famoso cantante, pero si salió de su imaginación y corazón.

Espinoza Paz regresa al Auditorio Nacional este 2025, el sinaloense tiene programado para el domingo 17 de agosto a las 19:00 horas en donde realizará un recorrido por las canciones con las que su proyecto como cantante se popularizó, así como también se espera que interprete piezas que ha compuesto a lo largo de su carrera en el regional mexicano.

Disfruté engañarte, acostarme con ella

También de la cara y de cuerpo, es más bella

Disfruté su cuerpo sin remordimientos

Cada posición, qué excelentes momentos

Disfruté el espejo para ver sus gestos

Disfruté sus labios mordiendo los míos

Tenía muchas ganas de meterme en líos

Disfruté escuchar cuando estabas llamando

Y no contestar porque estaba empezando

Disfruté lo rico que la estaba pasando

Disfruté engañarte con clase y estilo

En el mejor hotel, relajado y tranquilo

Disfruté amanecer enredado en sus piernas

Confieso me encantan las viejas modernas

Disfruté engañarte para hacer justicia

Qué bueno que ya te llegó la noticia

Disfruté mi encuentro con esa princesa

La que siempre será tu dolor de cabeza

Disfruté engañarte y no olvido la fecha

Porque al cien porciento, quedó satisfecha

Disfruté sus gestos en esa carita

Y dijo en voz alta que me necesita

Disfruté su experiencia y que no se limita

Disfruté engañarte con clase y estilo

En el mejor hotel, relajado y tranquilo

Disfruté amanecer enredado en sus piernas

Confieso me encantan las viejas modernas

Disfruté engañarte para hacer justicia

Qué bueno que ya te llegó la noticia

Disfruté mi encuentro con esa princesa

La que siempre será tu dolor de cabeza