Jorge Campos recibe misteriosa llamada en vivo en el partido México vs Suriman, ¿irá a la cárcel? | VIDEO

La misteriosa llamada que Jorge Campos recibió durante la transmisión del partido entre México y Surinam, en el canal de YouTube de TV Azteca, "Farsantes con Gloria", se convirtió en un momento crucial. Esta emisión, donde Campos participaba junto a Christian Martinoli y Luis García, resultó un éxito rotundo, al congregar a más de 200 mil espectadores en vivo y superar el millón ochocientas mil visualizaciones en total.

Este logro fue particularmente significativo, pues TV Azteca no posee los derechos de transmisión de la Copa Oro, lo que permitió a la dupla y a Campos narrar el encuentro de la Selección Mexicana con una libertad y autenticidad que conectó profundamente con la audiencia, aunque sin pasar los partidos.

Después de la enigmática llamada, la reacción de Jorge Campos fue inmediata: "Yo no puedo estar aquí". Esta declaración generó gran incertidumbre y especulación sobre su continuidad en las transmisiones con Martinoli y García, sugiriendo que el "Brody" podría "bajarse del barco" de esta popular dupla.

Christian Martinoli, por su parte, añadió a la intriga al comentar que tuvieron "más reuniones con abogados que el doctor en su vida", insinuando posibles conflictos o presiones externas relacionadas con su creciente éxito en plataformas digitales, pues han sido duramente criticados por las competencias.

"Aquí, a mí me invitaron, no me pueden meter a la cárcel. Yo no tengo nada que ver aquí. Yes, my friend. Oh my God. Yo no caigo. Dijeran en mi pueblo: me rajo", fue lo que dijo "El Brody" cuando le entró la misteriosa llamada.