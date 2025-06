J-Hope revela su tipo ideal y confiesa cómo es la relación que hay entre BTS con las miembros de TWICE

El reconocido cantante K-Pop J-Hope, quien es conocido por ser uno de los miembros de BTS, reveló su tipo ideal en el último episodio del programa "Sana’s Fridge Interview", el cual es conducido por Sana, una de las integrantes de TWICE. Ante esto, sus fans se han mostrado muy sorprendidos, pues aseguran que describió a Suga.

Además, esto no fue lo único que J-Hope platicó, pues junto con Sana recordaron su etapa como aprendices y conversaron sobre el tipo de relación que existe entre ambos grupos de K-Pop, algo que emocionó a sus seguidores, pues desde hace mucho tiempo han emparejado a miembros de BTS con los de TWICE.

Por otro lado, usuarios en redes sociales elogiaron la química que existe entre J-Hope y Sana, pues desde que inició la entrevista ambos se mostraron muy cómodos y sonrientes. Además, bailaron juntos detrás de cámaras, pues más tarde publicaron un challenge de baile.

Sana preguntó a Hobbie sobre su tipo ideal. (Créditos: X / @twicepopbase / KBS)

¿Cuál es el tipo ideal de J-Hope?

“Hace como diez años que no me hacen esta pregunta”, admitió J-Hope entre risas. Sin embargo, más tarde respondió y detalló cómo es la persona que busca. “Quiero a alguien que sea completamente diferente a mí. Si yo respondo algo de forma directa, quiero que esa persona lo vea desde otro ángulo, que me ofrezca una nueva perspectiva”, mencionó.

Respeto al aspecto físico de su tipo ideal, el miembro de BTS mencionó que prefiere las personas con rasgos suaves y facciones parecidas a las de un gatito o un zorro. En ese sentido, sus fans creen que Suga encaja perfecto, ya que parece un felino y es lo contrario a él.

"Eso es literalmente Min Yoongi con otra descripción", "¿Facciones de gato? ¿Otra forma de decir Me gusta Suga?", "J-Hope: Quiero alguien distinto a mí. También J-Hope: Describe a Suga" y "Esto ya no es ‘shippeo’, esto es una indirecta de tamaño industrial", fueron algunas de las reacciones.

J-Hope reveló cómo es su tipo ideal y sus fans pensaron en Suga. (Créditos: X / @twicepopbase / KBS)

¿Los BTS han salido con TWICE?

Durante el nuevo capítulo de "Sana’s Fridge Interview", J-Hope contó que antes de que TWICE se convirtiera en uno de los grupos femeninos más populares de K-Pop conoció a Jeongyeon durante una audición, pero no la saludó ya que no eran cercanos.

Ante esto, los internautas recordaron que en aquel entonces surgieron rumores de enemistad entre Jeongyeon y Jimin, los cuales después se convirtieron en chismes de un supuesto noviazgo. Sin embargo, Hobbie lamentó no haberla saludado y las elogió por su trabajo como grupo, pero no mencionó nada sobre su compañero.

"Ahora quiero saber qué tanto sabía él sobre Jeongyeon y Jimin…", "Sana echando más leña al fuego fue oro puro" y "Sigo sin creer que nadie hable abiertamente de lo que pasó entre Jeongyeon y Jimin", fueron algunos de los comentarios, quienes se mostraron intrigados por saber qué pasó realmente entre Jeongyeon y Jimin.