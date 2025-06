Flor Rubio arremete contra Belinda por supuestas burlas a Ángela Aguilar en redes

Belinda goza de un arrollador éxito con el lanzamiento de su nuevo álbum “Indómita”, sobre todo por el tema “Heterocromía” que se volvió tendencia en TikTok a través de un trend en el que se vio involucrada Ángela Aguilar. Y es que se ha señalado a la cantante de burlarse por compartir el video de un fan en el que menciona a la esposa de Christian Nodal, algo a lo que Flor Rubio reaccionó criticando a la también actriz.

La conductora de “Venga la Alegría” ha generado gran controversia por los comentarios que ha realizado sobre Cazzu y Belinda relacionados directamente a su historia junto a Christian Nodal y, por tanto, también con Ángela Aguilar. Esta vez se lanzó contra la intérprete de “Luz sin gravedad” luego de que ésta compartiera a través de sus historias en Instagram el video de un fan en el que se burla de la hija de Pepe Aguilar que tan sólo días antes intentó lanzar un trend, aunque sin el resultado que esperaba.

Belinda enloqueció a sus fans tras compartir el video del usuario “Gucci Diary” en TikTok con el que el fan se suma al trend del tema “Heterocromía”, pero burlándose de Ángela Aguilar. Aunque la cantante ha dejado clara su postura de apoyo a Cazzu en la controversia que la rodea con Christian Nodal, el acto dividió opiniones y mientras algunos le mostraron su apoyo otros lanzaron duras críticas en las que la cuestionan por supuestos ataques a la menor de los Aguilar. Entre ellos la periodista Flor Rubio, quien también arremetió en contra de la artista.

“Yo la verdad pensé que Belinda tenía el tema bien superado porque la he visto muy abocada con el tema de ‘Heterocromía’ (…) Está en todo su derecho (de compartir), es su historia, es su vida, ella hace con sus redes lo que quiere, pero al final publicar ese tipo de cosas te lleva a una responsabilidad y reacción dentro de las plataformas. Lo mejor sería no ver a mujeres atacando mujeres, o mujeres peleando con mujeres, pero bueno, en estos tiempos en redes sociales se ve claramente de todo. Sino te gusta el calor, no hay que meterse a la cocina”, advirtió la conductora.