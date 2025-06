El reconocido actor Ernesto Laguardia reapareció públicamente en una historia de Instagram para agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas tras un reciente y aparatoso accidente automovilístico. El incidente, ocurrido el 17 de junio, lo dejó varado por varias horas, lo que lo llevó a denunciar la falta de respuesta de las autoridades, así como la conducta agresiva de los implicados.

Laguardia relató que su camioneta fue impactada por detrás por otro vehículo que, además, circulaba sin seguro. Tras el choque, el actor vivió una odisea de más de siete horas de espera en el lugar del accidente. Expresó su frustración al señalar que, a pesar de realizar más de once llamadas al número de emergencias 911, solo recibía respuestas vagas como "ya sabemos de su caso" y le colgaban, o le enviaban enlaces de ubicación que no funcionaban.

El actor también denunció que varias patrullas transitaron por el sitio sin detenerse a ofrecer ayuda, e incluso una estuvo a punto de atropellarlo. La situación se complicó aún más por la actitud agresiva y la negativa a pagar de las personas responsables del choque, quienes se mostraron "muy necias y muy mal".

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió el actor en la publicación original del incidente:

"Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mí, a todos los medios de comunicación y periodistas, al ajustador que se portó muy bien", señaló el actor en su publicación. A pesar de la difícil experiencia, Laguardia enfatizó que su aseguradora finalmente le brindó el respaldo necesario.

"Mi aseguradora me apoyó, aunque fue un momento difícil. Gracias, me sentí muy querido, muy acompañado, gracias a quienes me escribieron. No me queda más que agradecerles de verdad", concluyó, visiblemente conmovido por el cariño de sus seguidores.