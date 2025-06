Cristian Castro se viraliza por un VIDEO donde enseña a la gente no hacer nada

Cristian Castro se volvió tendencia recientemente por una entrevista donde explicaba su forma de ver la vida. Para sorpresa de muchos, estas declaraciones no son nuevas, sino que se volvió viral el video de hace algunos años. En dicha charla, el 'Gallito Feliz' expresaba que la gente debe aprender a hacer nada y dejar de lado todas las preocupaciones y compromisos, ya que en la actualidad la gente se dedica a llenar la agenda.

La conversación que se volvió tendencia se realizó en el 2020, para ser más precisos en el programa conducido por Dante Gebel. En la charla se explicaba que en la actualidad se lleva un ritmo agobiante y estresante en muchos sentidos, por lo que Castro le recomendaba a la gente dedicar un tiempo a no hacer nada. El cantante le dejaba claro a la audiencia que cuando no está en compromisos de trabajo le gusta pasar el tiempo sin hacer grandes actividades, disfrutar del momento.

Cristian dejó claro que le da gusto que el mundo tenga gente workaholic, pero que el tema de tener que trabajar todo el tiempo no va de la mano con su forma de ver la vida. Para el cantante es imposible tener un estado de WhatsApp donde indique sólo atienden emergencias o que se encuentran ocupados. El prefiere indicar que no tiene nada que hacer.

"A la gente le gusta estar ocupada y decir que está ocupada. Hasta en su perfil de WhatsApp dice que está ocupada, que están en el gym, que solamente urgencias. Yo no tengo nada que hacer", dijo Castro.

Cristian Castro invita a la gente a no hacer nada (Cuartoscuro)

Cristian Castro quiere enseñarle a la gente a no hacer nada

Durante la charla de hace casi 5 años, Castro dejó claro que cuando no anda de gira o en eventos no tiene nada que hacer, por lo que siempre que habla con la gente le dice que le va a enseñar a las personas a no hacer nada. Eso sí, se tiene que dejar claro que para el 'Gallito Feliz' el tener esos momento de quietud no son significado de flojera, sino que es una forma de ir en contra de una tendencia social.

"Yo quiero enseñarle a la gente a no hacer nada. Siempre que hablo con las personas les digo ‘te voy a enseñar a no hacer nada’. No hagas nada", expresó el cantante mexicano.

Cristian Castro revela el problema de la sociedad actual

El cantante dejó claro que la gente en la actualidad no sabe no hacer nada, siempre quieren estar activos, en planes, eventos y haciendo cosas. Él, por su parte, viene de una época donde la gente se daba el tiempo para no hacer nada. Antes de terminar con el tema confirmó que lo mejor que se puede hacer es un camino donde el final sea poder hacer nada.