Cristian Castro odia ser adulto, prefiere vivir su adolescencia eterna para evitar responsabilidades | VIDEO

En una reveladora entrevista con Dante Gebel, el reconocido cantante Christian Castro ofreció una mirada íntima a su particular filosofía de vida, marcada por una profunda nostalgia por la adolescencia, un fuerte sentido de independencia y una franca aversión a la rutina laboral. Sus declaraciones resonaron en el público, ofreciendo una perspectiva poco convencional de una figura pública.

Castro, con la honestidad que lo caracteriza, confesó no disfrutar la adultez. "No me gusta ser adulto, no me divirtió crecer tanto. Ser adulto no me divierte", afirmó contundentemente. Sus palabras se han vuelto realmente polémicas dentro de las redes sociales, donde hay quienes conocen su sentir, pero otros lo tachan de ser un mal profesional.

El intérprete de "Azul" expresó su deseo de permanecer mentalmente en la etapa de los 13 o 14 años, describiéndola como un período de gran diversión, a diferencia de las responsabilidades y preocupaciones que, según él, conlleva la vida adulta, como los pagos y la gestión de su carrera.

¿Por qué están en tendencia las palabras de Cristian Castro?

Uno de los puntos más llamativos de la conversación fue el consejo que, según Castro, le inculcó su madre, la legendaria Verónica Castro: "Las águilas vuelan solas, no vuelven en parvada". Esta máxima ha moldeado su enfoque de vida y carrera, permitiéndole forjar su propio camino.

"Eso se lo agradezco mucho porque me gusta volar solo, hacer mi propio porvenir", explicó el cantante, enfatizando su derecho a no siempre triunfar, a pesar de siempre hacer el máximo esfuerzo.

"Todo el mundo tenemos derecho, tiempo ganas de triunfar, pero todo el mundo tenemos derecho a no triunfar. Necesitamos y hacemos siempre el esfuerzo, lo más que puedo, vivo al día a día", añadió, mostrando una faceta más pragmática de su personalidad.

A Cristian Castro no le gusta trabajar

Finalmente, Castro sorprendió al confesar su principal objetivo en la vida: evitar el trabajo. "Me dedico a planear mi vida para no trabajar. De lo único que estoy preocupado en esta vida es de trabajar porque no me gusta trabajar", sentenció. Esta declaración, aunque podría parecer excéntrica, revela una búsqueda de libertad, priorizando siempre la tranquilidad personal por encima de las convenciones laborales.

Las palabras de Christian Castro dejan entrever una personalidad compleja y genuina, que desafía las expectativas, además de que se aferra a una visión de la vida donde la libertad, la individualidad, así como la aversión a las responsabilidades impuestas son pilares fundamentales. Su particular perspectiva, sin duda, continuará generando debate entre sus seguidores o entre sus haters.