Cecilia Galliano rompe el silencio sobre la muerte de su mamá tras perder la lucha contra el cáncer | VIDEO

Tras varios días en los que surgió información sobre una crisis de salud, Cecilia Galliano confirmó que su mamá, Marta, falleció el pasado 4 de junio tras perder la lucha contra el cáncer. La actriz habló entre lágrimas sobre cómo fueron los últimos días de su mamá, así como del intenso dolor que experimenta por su pérdida y por no haber podido estar junto a ella para despedirla debido a la distancia ya que vive en México.

La exconductora del programa “La Casa de los Famosos México” recordó que fue su hija, Valentina, quien la madrugada de aquel día llegó a su casa para darle la noticia. “Mamá, tranquila, la abuela falleció”, son las palabras que le dijo su hija para después pedirle que tomara sus cosas ya que viajarían horas después a su natal Argentina para estar junto a sus seres queridos y dar el último adiós a su mamá.

La actriz indicó que hace varios años su mamá fue diagnosticada con cáncer, por lo que comenzó un tratamiento para hacer frente a la enfermedad. Durante este tiempo uno de los miedos más grandes de Galliano fue que la partida de su mamá ocurriera mientras ella estaba lejos ya que vive en México y su familia en Argentina, algo que ocurrió tan sólo una días después de haber hablado con ella por teléfono.

“Cuando iba pasando el tiempo al teléfono le tenía terror porque yo sabía que lo que mis hermanas vivían y mi papá vivía día a día a mí me podía llegar de golpe porque además mi mamá nunca me mostraba que estaba mal. Mi mamá me cuidó hasta el último día, una mujer super fuerte (…) Al día siguiente me dijeron que falleció, yo no podía soportar ese dolor”, relató la actriz en su programa de YouTube "Mate con piquete".