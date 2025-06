Así fue el tenso momento que vivió Andrea Legarreta junto a Fernando Colunga

Andrea Legarreta es una de las conductoras más icónicas y queridas del Programa Hoy, pero la también actriz está reactivando su carrera como histrionisa. En esta ocasión, Andrea decidió contar uno de los momentos más incómodos que vivió durante la grabación de la nueva telenovela en la que participó, 'Amanecer'. El momento de tensión lo vivió junto a Fernando Colunga, con quien colaboró en el proyecto de la pantalla chica que está cada vez más cerca de estrenarse.

Durante la última edición del matutino de la televisora de San Ángel, Legarreta narró el momento de tensión que vivió junto al galán de telenovelas. Andrea recordó que se puso nerviosa debido a un cuestionamiento que le hizo Colunga después de haber grabado algunas escenas juntos. La conductora del Programa Hoy no supo que hacer debido a que se puso muy nerviosa al tener a Fernando tan cerca preguntándole ese tipo de cosas.

La pregunta que le habría realizado el galán de telenovelas estaba relacionada con el motivo por el que decidió no pasar al foro a saludarlo. Andrea si saber que hacer, le dijo que le daba pena pasar sólo a saludarlo, por lo que no había pasado. El actor sin pensarlo le cuestionó el motivo por el que le había dado pena si ya habían grabado algunas escenas que parecen bastante candentes.

"Saqué un paragüitas mini, y de repente se me une un ser (...) alto, guapo, que olía deli, me abraza y me dice: 'Legarreta no me has ido a saludar al foro (...) Le dije 'ay Fer, pues es que me da pena', a lo que me dice, '¿pena después de las escenas que hicimos?", dijo Legarreta.