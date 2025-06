Así fue el primer trabajo de Carlos Villagrán como fotógrafo de los Juegos Olímpicos del 68 y del Mundial de 1970

AHORA #FutbolContinental | uD83CuDF99 Carlos Villagran: "En mis inicios fui fotógrafo de un periódico y me tocó cubrir el Mundial 70', tuve la oportunidad de conocer a Pelé. Brasil no perdió ningún partido en ese Mundial" por uD83DuDCFB AM 590 uD83DuDCFB FM 104.3 https://t.co/4qBntCSl9T pic.twitter.com/hrEfVjicn5