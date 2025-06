Andrea Legarreta le daría una nueva oportunidad al amor y estrenaría novio tras separación con Erik Rubín

Andrea Legarreta permanece en el ojo del huracán por su separación con Erik Rubín tras más de 20 años de matrimonio, y es que desde que lo hicieron público ambos han sido relacionados sentimentalmente con otras celebridades o han enfrentado rumores de nuevos amores. Esta vez se reveló que la conductora del programa "Hoy" podría haber decidido darse una nueva oportunidad en el amor y tendría nuevo novio.

En febrero de 2023 los cantantes dejaron en shock a sus fans y otras figuras del espectáculo al hacer pública su decisión de separarse tras 22 años de matrimonio. A través de un mensaje en sus redes sociales, indicaron que se trataba de una decisión por común acuerdo y que mantendrían una relación cordial por sus hijas.

La insistencia de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en bromear sobre una supuesta relación entre ellas ha generado dudas entre sus fanáticos, incluso, en redes sociales algunos internautas las shippearon como “Galandi”. Sin embargo, la periodista de espectáculos Inés Moreno desmintió que exista más que una amistad entre ellas y señaló que la ex de Erik Rubín podría estar estrenando romance.

“Me dicen, me cuentan, me comentan que al parecer Andrea Legarreta sí está saliendo ya con alguien, ya está dándose una oportunidad. Espero que sí y que ya se dé su espacio, y que si ya no va a tener nada con Erik Rubín dejen de andar del tengo al tanto pegados porque el moscardón no te va a dejar espacio para que llegué un galán a estar a gusto y cómodo contigo”, dijo la periodista durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube este jueves.

En enero pasado Andrea Legarreta admitió que, aunque han pasado dos años de su separación, no lo habían formalizado ya que aún no habían firmado su divorcio. Aunque indicó que el tema estaba en pausa, es algo que retomarían en algún momento de este 2025, pero destacó la buena relación que existe entre ellos.

“Mis compañeros me dicen que este es mi año, es lo que me dicen ellos, pero a mí sinceramente no me urge, mucha gente tiene más prisa que yo (…) Estoy tranquila, estoy en paz también, nuestra historia duró 23 años, un poquito más, desde el noviazgo, compartimos mucha vida juntos y también se siente rico dedicarte a ti, no he tenido urgencia ni la necesidad de tener una pareja, la verdad”, dijo en aquel momento la actriz en un encuentro con los medios.