Alberto Vázquez envía mensaje tras ser sometido a cirugía: “estoy bien gracias a Dios”

Este miércoles 18 de junio, el nombre de Alberto Vázquez se convirtió en tendencia en redes sociales, luego que se confirmó que el ícono del rock and roll mexicano habría sido sometido a una cirugía la cual deriva de diversas complicaciones cardiacas que el veterano actor presentó.

El cantante y actor de 83 años de edad, fue hospitalizado en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Torreón, Coahuila, tras viralizarse la noticia, horas más tarde su equipo de trabajo publicó un comunicado de prensa en el que se reveló que su cirugía fue programada y que se trató de un cateterismo en la pierna.

Fue él mismo Alberto Vázquez quien, con el tono relajado y carismático que lo caracteriza, utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus fanáticos que se encuentran muy preocupados por su salud. En un breve pero significativo mensaje de audio, dejó en claro que su estado de salud no era tan delicado como algunos medios lo hacían parecer.

Con ese peculiar sentido del humor que nunca lo ha abandonado, el artista aprovechó para agradecer a sus seguidores por las constantes muestras de afecto, dejando claro que continúa en pie y con ganas de seguir adelante, pero también dejó claro que se encuentra bien de salud y que sus haters son quienes en redes sociales lo andan matando, pero que él está bien

“No sé qué traen conmigo los haters que cada rato me matan, me enferman, me abren del corazón, del estómago… me hacen muchas cosas”, dijo el rockero