Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, rompe el silencio tras huir de México

Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, emitió una desgarradora declaración en redes sociales días después de abandonar México por temor a su seguridad y la de su familia. En un mensaje publicado en Instagram, la creadora de contenido expresó el terror que la embarga, así como la razón por la cual optó por no denunciar públicamente las agresiones que sufrieron en fechas recientes.

"Y si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas es porque no sé a dónde puedan ser capaces de llegar", escribió Valentina de la Cuesta.

Su declaración, escrita a través del Instagram oficial, subraya la impotencia y el pánico que siente ante la posibilidad de represalias aún mayores, incluso meterse con su vida. "Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo haré, porque me muero de miedo".

Karla de la Cuesta huye de México

Este testimonio cobra especial relevancia en el contexto de las amenazas y hostigamientos que la familia de la influencer ha enfrentado durante años, derivado de su incansable trabajo alrededor del tema de las acusaciones en contra de Sergio Andrade por por abuso y corrupción de menores. Karla de la Cuesta es una de sus víctimas, junto a sus dos hermanas.

La situación se intensificó recientemente, llevando a Valentina de la Cuesta y a su familia a tomar la difícil decisión de abandonar el país en busca de seguridad. La declaración de Valentina revela la profunda herida emocional, además del miedo paralizante que persiste incluso después de su salida de México.

"El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar. Tragarnos este sufrimiento mi familia y yo, y seguir compartiendo el libro", concluyó en su mensaje, haciendo referencia al libro de su madre, cuyo contenido es, presumiblemente, la causa de las amenazas.

Esto escribió su madre. Crédito: @valedelacuesta

¿De qué se trata el libro de Karla de la Cuesta?

"Todo a la Luz" es el desgarrador testimonio de Karla de la Cuesta, una de las sobrevivientes del tristemente célebre "Clan Trevi-Andrade". A través de sus memorias, la ahora escritora rompe el silencio que rodeó su historia durante décadas, ofreciendo una cruda narración en primera persona sobre los abusos y horrores vividos dentro de esta red de explotación. El libro no solo relata su experiencia personal, también sirve como una poderosa denuncia contra la impunidad, buscando sanar sus propias heridas mientras alza la voz por aquellas que no pueden hacerlo.

Más allá de su valor testimonial, la obra de Karla de la Cuesta, quien también es abogada, es una profunda crítica al sistema judicial mexicano y a cómo manejó, o más bien falló en manejar, uno de los casos criminales más impactantes del país. La autora expone las omisiones, las faltas de justicia, además de la manera en que el Estado mexicano, según su perspectiva, privó a las víctimas de la verdad, pero también de una reparación.