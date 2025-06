¿Plan para el sábado?, asiste al concierto tributo a The Beatles GRATIS en la Alameda Central

The Beatles, una de las agrupaciones británicas de rock más aclamadas en la historia de la música, recibirá un homenaje especial, con el concierto tributo que la Autoridad del Centro Histórico tiene programado para este fin de semana en la Alameda Central de la Ciudad de México.

El evento titulado "Sueño de una tarde de sábado en la Alameda" se llevará a cabo el próximo 21 de junio en punto de las 12:00 horas en la Fuente rítmica. La entrada será totalmente libre para todo el público en general, siendo la oportunidad perfecta para asistir en compañía de toda la familia.

El concierto tributo a The Beatles en la Alameda, correrá a cargo de la banda "The Big Bens", quienes ofrecerán un recorrido musical por los temas más emblemáticos del "El cuarteto de Liverpool" como "Hey Jude", "Don't Let Me Down", "And I Love Her" y "Here Comes the Sun".

¿Cómo llegar a la Fuente rítmica de la Alameda Central?

La Fuente rítmica de la Alameda Central en donde se llevará a cabo el concierto tributo al cuarteto conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, está ubicada en Calle Dr Mora 25, Colonia Centro, Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

La manera más sencilla de llegar es a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, bajando en la estación Hidalgo de la línea 3, ya que se encuentra a tan solo unos pasos, tomando como referencia el Hotel Hilton. Otra forma de llegar fácilmente es por medio del Metrobús bajando en la estación Hidalgo, la cual también está bastante cerca de la Fuente rítmica a pie siguiendo la misma ruta.