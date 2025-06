Otra fan de Alejandro Sanz rompe el silencio, muestra la otra cara del cantante

A inicios de esta semana el nombre del actor, Alejandro Sanz, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que su fan Ivet Playà subiera un video en la que destapó que tuvieron una relación cuando ella tenía 18 años y él 49. La grabación inmediatamente se volvió viral.

La joven explicó que no acusaba al cantante de ningún delito, pero sí de tener comportamientos que la hicieron sentir humillada, engañada y utilizada. Ante esta situación, Alejandro Sanz subió un mensaje en redes sociales dando su versión de lo ocurrido.

Resulta que el cantante de "Amiga mía" aseguró que recordaba con mucho cariño a Ivet Playà, sin embargo, dijo que en mayo ella le propuso invertir en unos negocios familiares y él rechazó la oferta. Lamentó toda la situación que está ocurriendo.

Hace unos momentos, en X, una usuaria identificada como Fátima rompió el silencio para hablar de su cercanía con el cantante español, Alejandro Sanz. La joven dijo que actualmente tiene 23 años, pero desde los 14 años ha sido muy cercana al famoso.

Fátima escribió que cuando tenía 16 años Alejandro Sanz la comenzó a seguir en redes sociales y tiempo después comenzaron a interactuar. Dos años después ella y el cantante español intercambiaban mensajes, donde él siempre la ha externado su apoyo.

La joven aseguró que Alejandro Sanz siempre ha tenido una buena actitud hacía ella. Fátima lamentó la polémica en la que está envuelto el cantante español, pero dijo que él no es así, sino todo lo contrario, pues sus mensajes son de apoyo y agradecimiento hacía sus fans.

"Una no somos todas, él no es así, al contrario, he tenido siempre palabras de agradecimiento, gratitud, protección y arropamiento", escribió.