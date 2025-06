¿Murió Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte? La verdad detrás de la publicación que generó especulaciones

En las últimas horas la banda de "Los Tigres del Norte" apareció en las tendencias de búsqueda de las redes sociales después de compartir un mensaje en Instagram que generó bastante preocupación entre sus fans. Afortunadamente todo se trató de un malentendido.

Ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram, "Los Tigres del Norte" compartieron un mensaje que se volvió viral después de que se especulara que uno de sus integrantes había fallecido. Los internautas no dudaron en expresar su incertidumbre por la publicación.

La tarde del martes 17 de junio "Los Tigres del Norte", una de las bandas más importantes en México, registró actividad en Instagram al compartir un mensaje con una fotografía de su integrante, Eduardo Hernández. La imagen está acompañada con un fragmento de la canción "Tus últimas palabras".

Junto a la imagen de Eduardo Hernández, "Los Tigres del Norte" escribieron: "Con un nudo en la garganta", lo que generó especulaciones sobre si su integrante había fallecido. Inmediatamente los internautas se preguntaron qué había sucedido.

Después del mensaje que compartieron "Los Tigres del Norte", varios usuarios externaron su preocupación al creer que el músico, Eduardo Hernández, había fallecido. Afortunadamente todo se trató de un malentendido ocasionado por la publicación.

"Botón de casi me desmayo", "Todos pensando que ya se había petateado" y "Yo no me llevo así", escribió.