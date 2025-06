Luis Gerardo Méndez rompe el silencio y habla de su supuesto comentario transfóbico

El nombre de Luis Gerardo Méndez sigue dando de qué hablar. Después toda la polémica generada por sus declaraciones donde aseguró que no había referencias de cine musical o televisión musical en México, dejando de lado toda la época del Cine de Oro en el país. Ahora, los fans volvieron a poner el nombre del actor en el ojo del huracán al tacharlo de ser una persona transfóbica. El histrión decidió romper el silencio y dar el contexto por el que expresó el comentario que se volvió viral en redes.

El comentario que hizo que la gente lo tachara de transfóbico estaba relacionado a una de las últimas palabras que dio ante los medios de comunicación. Luis Gerardo expresó que el personaje trans del musical original podría resultar problemático en pleno 2025. Estas fueron las palabras por las que la gente arremetió en su contra en redes.

Ante tantas críticas y hate recibido, el protagonista de 'Nosotros los Nobles' decidió aclarar y dar contexto sobre el comentario por el que se le está tachando como una persona transfóbico. El actor dejó claro que la decisión de eliminar al personaje trans de la serie estaba relacionado con una recomendación directa de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defacmation).

El actor y productor aprovechó sus redes sociales para responder a todas las persona que lo estaban tachando como transfóbico. El actor primero explicó que fue una recomendación directa del GLAAD, pero después dio más detalles de los problemas que se veían en pleno 2025 para poner al persona trans que salía en el musical original. Al hacer una versión moderna del musical, Luis Gerardo tenía que darle un lugar a cada uno de los personajes en la actualidad, por lo que no podía ver la forma de encajar al personaje trans.

"(Eliminar al personaje) Fue una recomendación directa de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation). Era problemático presentar un personaje de una mujer trans cuyo único arco era haber engañado a 4 mujeres para después encontrar su identidad. No era la representación correcta para la comunidad en 2025. Incluso la obra de teatro cambió su final a raíz de esta recomendación", indicó en sus redes sociales el mexicano.