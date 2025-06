La misteriosa y trágica muerte del hermano de Los Tigres del norte, tenía tan solo 24 años y lo encontraron en un hotel

Este miércoles 18 de junio, Los Tigres del Norte se convirtieron en tendencia, luego que, en redes sociales, algunos usuarios creyeron que Eduardo Hernández el saxofonista, acordeonista y vocalista de la agrupación habría fallecido, esto debido a que se publicó una foto del músico con un fragmento de su nueva canción “Tus últimas palabras”.

Debido a lo anterior es que fanáticos de “Los jefes de jefes” se preocuparon, sin embargo, afortunadamente, solo se trató de un mal entendido y el músico se encuentra en perfecto estado de salud. Pese a esto, fanáticos de la banda recordaron que este 2025 se cumplieron 32 años de la muerte de Freddy, el hermano menor de Los Tigres del Norte que murió en condiciones trágicas y misteriosas.

En entrevista para el programa “Ana Laura Presenta”, Los jefes de jefes abrieron su corazón y revelaron detalles nunca antes contados de la muerte de su hermano menor Fredy Hernandez quien tan solo tenía 24 años de edad, cuando lo encontraron sin vida en una habitación de un hotel.

Luego de una presentación de Los Tigres del Norte en Los Ángeles, California, al otro día Jorge y Hernán debían acudir a arreglar algunos asuntos legales, por lo que le pidieron a su hermano Fredy quien tenía el carro, que pasara por ellos y los llevara a hacer sus pendientes, pero, el joven nunca llegó.

"Nos dejó en el hotel, pero él se quedó en otro hotel, cerquita de donde nosotros estábamos, nos bajamos y nos despedimos, se fue. Hernán y yo teníamos un trabajo que hacer con unos abogados, él nos iba a llevar, le dije: 'te esperamos aquí a las ocho de la mañana'. No llegaba y nosotros teníamos que irnos, agarramos un taxi, nos fuimos, no nos contestaba el teléfono, le hablábamos al cuarto (del hotel)", contó Jorge Hernández

Ya cuando iban en camino con los abogados, Jorge recibió una llamada que cambió sus vidas para siempre, pues, autoridades norteamericanas le hablaron para pedir autorización de tirar la puerta del hotel y saber qué ocurría con Fredy, pues, no contestaba. Al autorizar y derribar la puerta, se dieron cuenta que el joven ya estaba sin vida.

"Mi hermano, supuestamente, murió en la puerta, quería abrir la puerta (para salir), como que algo pasó, no sabemos exactamente qué pasó, el caso es que murió del corazón, no sé si alguien entró (al cuarto) a hacerle algo y se espantó, no sabemos, la autopsia marcó que tuvo un paro cardiaco". contó Jorge Hernández