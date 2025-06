Karely Ruiz pone en su lugar a Poncho de Nigris por burlas y Marcela Mistral la apoya | VIDEO

Karely Ruiz vivió un incómodo momento como invitada al programa de YouTube de Poncho de Nigris, pues el influencer hizo un comentario del día en el que la modelo dio a luz y que está relacionado con su hija, Madison. Lo que hizo viral el video en redes sociales es la respuesta de la también creadora de contenido, pues lo puso en su lugar y Marcela Mistral no dudó en apoyarla.

El pasado 2 de febrero la influencer regiomontana dio la bienvenida a su primogénita, Madison, pero tanto el momento de felicidad como la noticia de su embarazo se vieron opacados por los comentarios negativos e inapropiados que recibió en redes sociales en los que internautas mencionaron el contenido y las fotografías en lencería que comparte en su sitio web, con las que ha logrado amasar su fortuna.

Durante la charla, Poncho de Nigris recordó entre risas uno de los comentarios que recibió Karely Ruiz antes de dar a luz en el que mencionaban que su hija “saldría caminando o gateando”. La modelo se mostró incómoda y aunque intentó disimularlo con una sonrisa discreta, las burlas del influencer la llevaron a responder de inmediato y ponerlo en su lugar.

“Cuando critican a tus hijos no te gusta, no le gusta que anden criticando a sus hijos, pero critica a los ajenos. ¡Con los niños no!”, dijo Karely Ruiz provocando que el youtuber cambiara drásticamente su actitud tratando de cambiar de tema, pero la modelo estuvo apoyada de Marcela Mistral que también se mostró en desacuerdo por el comentarios de su esposo.

En mayo pasado De Nigris y Marcela Mistral estallaron molestos en redes sociales por los comentarios que recibió su hijo mayor, Ponchito, durante una práctica de futbol. Y es que internautas dejaron crueles mensajes relacionados con la apariencia física del menor, por lo que de inmediato sus famosos padres salieron en su defensa exigiendo un alto al acoso.

"Ahorita está un movimiento de hate, están buscando un error en todo. A mí no me afecta ni siento nada, a mí me pueden decir lo que sea, a los mayores de edad, pero con los niños no se metan. Ellos no tienen la culpa de nada. Yo no podría ver que estén criticando a un niño, son salvajes”, dijo De Nigris.