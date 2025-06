Expulsan a Ju Haknyeon de The Boyz tras ser vinculado con una ex actriz japonesa de contenido para adultos

Las malas noticias no terminan para The Boyz, pues recientemente se dio a conocer que Ju Haknyeon fue expulsado del grupo K-Pop. De acuerdo con un comunicado de la agencia One Hundred Entertainment, el idol fue rescindido el 18 de junio de 2025 tras ser captado un encuentro con Asuka Kirara, una ex actriz japonesa de contenido para adultos.

"Recientemente tomamos medidas para suspender las actividades de Ju Haknyeon tan pronto como nos informaron que estaba involucrado en un incidente controversial para tomarnos el tiempo de investigar a fondo y verificar los hechos", escribió la agencia en un comunicado.

Por su parte, el cantante K-Pop ofreció disculpas a través de su cuenta de Instagram, pero esto no cambió la situación, ya que muchos no creen en sus palabras. "El 30 de mayo asistí a una reunión con una conocida en la madrugada, sin embargo, aparte de estar presente en ese lugar, no se cometió ninguna conducta ilegal o acto similar. Estoy reflexionando profundamente sobre mis acciones y lamento causar preocupaciones con disculpas sinceras", detalló.

Así fue la disculpa de Ju Haknyeon. (Créditos: Instagram /

@_juhaknyeon_)

¿Quién es Asuka Kirara, la actriz que estuvo con Ju Haknyeon?

Asuka Kirara es una ex actriz, modelo, cantante e influencer japonesa. Debutó en la industria de videos para adultos en diciembre de 2007 con la productora h.m.p, con la película Miracle Beauty Breast. Antes de esto, trabajaba como camarera en un kyabakura (club de anfitrionas) en Roppongi, Tokio, donde fue descubierta por un cazatalentos.

Sin embargo, Asuka Kirara se retiró del cine para adultos en 2020, por lo que ahora se dedica en a ser una influencer de moda acumulando una gran base de seguidores. Además, trabaja con su propia marca de lencería y es un ícono de la moda en Japón pese a su pasado.

El idol K-Pop ya no seguirá formando parte de The Boyz. (Créditos: X / @THEBOYZ_officl)

¿Por qué sacaron a Ju Haknyeon de The Boyz?

El pasado mes de mayo Asuka Kirara fue vista con Ju Haknyeon en un bar privado en Roppongi, Tokio, según reportes de News1 Korea y la revista japonesa Shukan Bunshun. Las fotos obtenidas demostraron una gran cercanía entre ambas celebridades, pues se apreciaba a la influencer apoyando su barbilla en el hombro del idol K-Pop, lo que desató especulaciones.

Además, medios como TenAsia y Shukan Bunshun alegaron que el idol pagó a la influencer tras un encuentro privado, sugiriendo un posible acto de prostitución, lo que es ilegal para ciudadanos surcoreanos, incluso en el extranjero.