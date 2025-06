Ernesto Laguardia sufre accidente automovilístico y solicita ayuda | VIDEO

En las últimas horas el nombre del conductor y actor de televisión, Ernesto Laguardia, apareció en las portadas de los medios del espectáculo después de sufrir un accidente vehicular. El famoso compartió un video en Instagram hablando de lo sucedido en calles de la Ciudad de México.

A sus 65 años de edad, Ernesto Laguardia es considerado uno de los grandes referentes de la televisión en México gracias al trabajo que ha realizado en las telenovelas "Fuego en la sangre", "Quinceañera" y "Alborada". Como conductor figuró por varios años en el "programa Hoy".

Durante la tarde del martes 17 de junio el conductor de televisión y actor, Ernesto Laguardia, apareció en las portadas de los medios de farándula después de compartir un video en Instagram. El famoso reveló que sufrió un accidente vehicular en calles de la Ciudad de México.

Ante sus más de medio millón de seguidores, el exconductor del "programa Hoy" reveló que una camioneta lo chocó y desafortunadamente llevaban más de siete horas sin arreglar la situación. Detalló que los responsables del accidente no traían seguro y desafortunadamente las autoridades no los apoyaron.

"Estoy aquí desde hace siete horas, me chocaron por atrás, la camioneta no trae seguro, llevo más de nueve horas esperando una patrulla, han pasado seis ninguna se ha querido parar", dijo.

En el mismo video, Ernesto Laguardia, dijo que ha llamado al número de emergencias, pero no le brindaron apoyo. El también actor de telenovelas explicó que los conductores de la camioneta estaban "muy necias y agresivas" e incluso se negaban a pagar.

"He llamado al 911 en más de once ocasiones, me cuelgan. Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar. Muy decepcionado", sentenció.