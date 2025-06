Ernesto D'Alessio hace frente a los rumores sobre su sexualidad y afirma que no le importa lo que digan

En una industria donde los rumores personales muchas veces trascienden a la carrera profesional, el cantante y actor Ernesto D’Alessio ha decidido confrontar abiertamente uno de los temas que ha sido recurrente a lo largo de su trayectoria: los cuestionamientos sobre su orientación sexual.

Durante una conferencia de prensa para presentar "Alberto, el musical", en la que participará como protagonista, D’Alessio aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje de respeto, aceptación y libertad individual, marcando distancia de la homofobia que muchas veces se encuentra implícicta en ciertas preguntas hechas por los medios.

Siempre se ha cuestionado, cuando se cuestionan mi orientación sexual, me lo dicen como si me estuvieran ofendiendo, a mí no me molesta, estoy perfectamente claro de quién soy yo, declaró Ernesto D’Alessio.