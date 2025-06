En medio de acusaciones de cometer apología del delito, Los Alegres del Barranco estrenan corrido "antinarco", así suena

A finales del mes de marzo, la agrupación sinaloense “Los Alegres del Barranco” se convirtieron en tendencia, debido a su presentación en un famoso recinto en la ciudad de Guadalajara, en donde, durante la interpretación del corrido “El dueño del palenque” y mientras ocurría su presentación, se transmitían en las pantallas del recinto, imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El mencho”.

Debido a esto es que la agrupación, desde entonces se ha enfrentado desde la materia penal, incluso, Los Alegres del Barranco fueron vinculados a proceso por apología del delito. A casi tres meses de lo ocurrido, la banda ahora lanzó un nuevo corrido, pero esta vez es “anti narco”.

El Consejo, el corrido antinarco de Los Alegres del Barranco

Fue a través de sus redes sociales que la agrupación originaria de Sinaloa, anunció el lanzamiento de su nuevo corrido, sin embargo, a diferencia de los temas que han interpretado a lo largo de su carrera y los cuales los tienen en el ojo del huracán, este nuevo corrido alienta a los jóvenes a no ser parte del crimen.

El nuevo corrido lleva por título “El Consejo”, y fue lanzado el pasado 15 de junio a través de las plataformas digitales de Los Alegres del Barranco, de acuerdo con los integrantes de la agrupación este tema nació luego de la invitación que les hizo el gobernador Pablo Lemús.

“Los Alegres del Barranco nos dedicamos a contar historias. Pero esta es probablemente la historia más importante que queremos contar. Te invitamos a escuchar esta nueva canción, compuesta a partir de la invitación que nos hizo el gobernador @pablolemusn.”, se lee en el mensaje de Los Alegres del Barranco

El poderoso mensaje de “El Consejo”

El nuevo corrido de Los Alegres del Barranco dura casi tres minutos, en donde la banda lanza un poderoso mensaje a todos lo jóvenes que podrían deslumbrarse con los lujos, el dinero y todo a lo que pueden acceder aquellos que han decidido meterse en el mundo del crimen organizado.

De acuerdo con los mismos Alegres del Barranco: “El crimen no es un juego y si entras en él no hay ningún final feliz. No te arriesgues, no rompas la tranquilidad de tu familia. ¡No te metas!”, esto fue lo que escribieron en sus redes sociales, al anunciar el nuevo corrido “anit narco”.

A continuación de compartimos una parte de la letra del corrido “El Consejo” en el que Los Alegres del Barranco advierte a la juventud los riesgos que lleva el ser parte del crimen organizado y delinquir poniendo en riesgo no solo su vida, sino de sus seres queridos.